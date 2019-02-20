228連假祭優惠！桃園新溪口吊橋門票折半50元

2019-02-20 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



228連假即將到來，為了吸引遊客前來參觀，桃園復興區公所於官網宣布，2月23日到4月30日間祭出優惠活動，全票原價100元，特價50元，可在園區售票機購票，即可遊園，省去排隊等候時間。

桃園新溪口吊橋為目前國內最長吊床式吊橋，長達303公尺、寬1.2公尺，除了用以提供兩岸大漢溪的角板山台地與溪口台地居民往來外，也便利遊客可前往兩地景點觀光。該橋最大特色採用原木材質打造吊橋面板及護欄，並利用當地原住民泰雅族圖騰及色系為主索、防震索、防風索色調，並在兩岸錨碇座及護網上，以祖靈之眼守護吊橋。

前往桃園新溪口吊橋方式，若為自行開車車輛，可在角板端仁愛以及上台地停車場停放，溪口端則是停放在上溪口2處停車場。另提供接駁車，從上溪口端到綠線羅浮，從羅浮到紅線復興等路線，遊客可搭乘前往。

此外，為了方便遊客入園前完成購票，園區分別在溪口端醫護站、角板端管理中心設置售票機售票，同時原復興台地停車場前售票中心仍正常售票，遊客可兩邊購票、立即遊園，以減少擁擠現象發生。園區建議，因步道坡度落差較大，而且距離較遠，建議悉心步行，身體不適者請斟酌考量入園，並請注意自身安全。