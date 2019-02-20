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愛美修修臉不想踩雷 醫師建議先做這件事

2019-02-20 19:23聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

今年50王先生一直是親友眼中的帥哥，他有對自己的樣貌非常滿意，但最近卻發現臉上開始長老人斑，愛美的王先生自行找醫美診所除斑，療程後沒想到傷口卻一直不癒合，還會滲出液體，甚至開始潰爛，王先生急忙到大醫院求助皮膚科醫師，檢查才發現原來王先生不是長老人班，而是皮膚癌。

像王先生這樣的案例並不少見，台大醫院皮膚部主治醫師蔡呈芳說，偶爾就會在門診遇到想除老人斑的患者，他都會要求患者在美容手術前，先由皮膚科醫師檢查診斷，因部分醫美診所醫師並未具備具有完整皮膚訓練，容易忽略黑斑皮膚病灶可能是早期不明顯的皮膚癌，造成延誤治療。

除接受不當的美容治療，蔡呈芳表示，另一個常見醫美問題是過度治療，有些病灶明明可簡單處理不需要接受複雜的手術，但卻總以購買療程、團購等方式，讓民眾覺得賺到，甚至使用醫學上無實證或不合法的治療。

皮膚暨美容外科醫學會理事長蔡仁雨也指出，在民眾對美麗外表以及醫師對金錢的誘惑下，近年醫美診所事故不斷。他分析，商人介入主導美容巿場，以利益為導向是造成醫美亂象的主要原因之一，以商業手法促銷，民眾無從辨識是非，就容易受騙上當，成為冤大頭。

蔡仁雨建議，如果沒有親人或醫師推薦或轉介，建議優先皮膚專科醫師諮詢，或直接由皮膚科專科醫師執行皮膚美容手術或治療，皮膚醫師了解皮膚解剖、生理、病理基礎等，足以辦別及診斷各種皮膚狀況，包括老化程度、是否為皮膚癌病灶，替民眾選擇最適當的方式來治療。術中若出現燙傷、感染、色素沉著、及疤痕等相當常見併發症，較能即時解決。

醫師提醒，微整形術前應接受評估，才能減少副作用。報系資料照
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