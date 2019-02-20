戒菸治療管理中心案 最快一、兩個月內解約創首例

2019-02-20 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌本月12日揭露衛福部國健署委外執行管核菸捐的「戒菸治療管理中心」，疑似詐領菸捐款項。國健署已於今傍晚受到委託單位「台灣流行病學會」經費明細帳冊等書面報告，已轉交檢調單位查察，其中確實發現有部分單據不實，最快將於一、兩個月內與該學會解約，創史上首例。

「戒菸治療管理中心」原是國健署前身國健局轄下單位，組改後以委託計畫方式執行，組織及操作人員未變，依政府採購法第22條第1項第9款委託專業服務限制性招標，採公開招標方式辦理，由民間專業機構作為中介團體，每年以計畫名義申請經費，107年由流行病學會接下委託任務，106年為「家庭醫學教育研究學會」。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，由於「台灣流行病學會」在管理相關任務上有疑似違法事由，目前已著手進行解約相關法制程序，最快將於一、兩個月內解約。解約後至公開招標到下一個委託單位前，戒菸治療服務管理需銜接，由於過去從未發生過解約先例，目前正研擬配套，優先由組內接下。

該中心業務以全台戒菸相關服務行政庶務為主，如戒菸人次跟戒菸率資料分析及更正、戒菸合約院所簽約及訪查、審查菸害防制戒菸服務健康捐專款專用補助金申請。羅素英承諾，承諾絕不會因解約，導致各地四千多個戒菸診所戒菸治療停擺，過去也有其他學會做過相關業務，不擔心沒有人來公開投標。