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壯男反復手麻腳麻一陣子就恢復 沒想到是中風前兆

2019-02-20 18:51聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市48歲林姓男子日前連續數日出現右手、右腳麻木、無力，過一會就緩解，就不以為意，直到右半邊肢體無力、失語，就醫確診是梗塞性腦中風。醫師發現，林姓男子嗜菸酒、飲食又重油、重鹹，造成營養失衡、動脈硬化，不知道自己早有高血壓，經兩個月治療，並補充葉酸，右側肢體力氣明顯進步，現在日常生活如吃飯、拿東西都沒有太大問題，但因狹窄嚴重，後續可能需放置頸動脈支架，避免中風復發。

長安醫院神經內科醫師陳惠萱觀察，梗塞性腦中風有年輕化趨勢，主要和三高及維生素失衡有關，呼籲民眾一旦出現手腳無力、眼歪嘴斜現象，應盡早就醫檢查。

陳惠萱說，林姓病患經核磁共振檢查顯示，經核磁共振檢查顯示，林姓病患左側內頸動脈及中大腦動脈狹窄，導致腦部灌流不足致梗塞性中風，且影響範圍廣，包括左腦的語言區，造成右側肢體無力及失語，幸及早就醫且沒有完全阻塞。

陳惠萱指出，推估林姓病患發病與抽菸、高血壓問題有關，經檢驗發現，他的同半胱胺酸指數偏高，維生素檢測葉酸偏低；同半胱胺酸是蛋白質代謝產物，指數增高會有動脈硬化，增加心血管、腦血管疾病的風險，指數高的原因，和基因、飲食、腎臟問題及喝酒等等有關，葉酸偏低也是危險因子。

長安醫院神經內科醫師陳惠萱說明，林姓病患經核磁共振檢查顯示，左側內頸動脈及中大腦...
長安醫院神經內科醫師陳惠萱說明，林姓病患經核磁共振檢查顯示，左側內頸動脈及中大腦動脈狹窄，導致腦部灌流不足致梗塞性中風。圖／長安醫院提供
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林姓病患連續數日出現右手、右腳麻木、無力，不以為意，沒想到竟是中風前兆。圖／長安...
林姓病患連續數日出現右手、右腳麻木、無力，不以為意，沒想到竟是中風前兆。圖／長安醫院提供
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腦中風高血壓
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