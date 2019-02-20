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AI判讀骨齡0.1秒搞定 化身醫師良友

2019-02-20 18:22聯合報 記者趙容萱╱即時報導

中國醫藥大學附設醫院今天宣告AI人工智慧醫院時代來臨，包括心臟科、腎臟科、胸腔科、乳房外科、兒科、眼科、精準醫學、健檢中心等8個科別都導入AI門診。中國醫藥大學副校長蔡輔仁舉例，傳統用X光圖判讀骨齡，即使再有經驗的醫師，都要花3到5分鐘翻閱圖譜來判定骨齡，AI僅需0.1秒搞定，且AI判讀骨齡誤差值3個月，堪稱全球最準，以節省醫師寶貴時間，可以說是醫師的「良友」。

中國附醫院歷經3年籌備，與長佳智能醫療AI公司合作，有8個科別導入「AI門診」。第一階段運用在骨齡診斷、染色體異常診斷、心電圖異常診斷、胸部X光、糖尿病眼底病變、腎衰竭腎病預測、基因檢測檢驗等。

其中，有6項AI透過醫師回傳正確資料修正，正確率逾85％，協助醫師醫療影像判讀、肝臟電腦斷層影像輔助診斷等，減低醫師工作量，讓醫師有更多時間與病人互動，醫師也會上傳判讀後的資料，透過大數據資料累積，讓AI的判讀更精準。

蔡輔仁說明，AI透過大數據判讀骨齡，甚至病患還沒走出X光室，報告就出來了；醫師也會回傳更新判讀後的資料，院內累積近5萬筆骨齡資料，AI判讀骨齡誤差值3個月，優於全球骨齡AI競賽4到5個月，堪稱全球最準；透過大數據不斷累積，預估再過10年，AI判讀幾乎和有30年臨床經驗的他一樣精確診斷。

中國醫藥大學附設醫院放射部醫師林維卿說，透過AI協助找出高風險的病人，AI還能幫忙醫師在電腦斷層上，自動偵測肝癌病灶位置，可減少放射科醫師工作量，並降低放射科判讀的錯誤率。

中國醫藥大學附設醫院今天宣告AI醫院時代來臨，包括心臟科、腎臟科等8個科別成功導...
中國醫藥大學附設醫院今天宣告AI醫院時代來臨，包括心臟科、腎臟科等8個科別成功導入AI門診。記者趙容萱／攝影
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中國醫藥大學副校長蔡輔仁舉例，傳統用X光圖判讀骨齡，需要翻閱圖譜，浪費很多寶貴時...
中國醫藥大學副校長蔡輔仁舉例，傳統用X光圖判讀骨齡，需要翻閱圖譜，浪費很多寶貴時間，AI在0.1秒就能判讀。記者趙容萱／攝影
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AI醫師中國醫藥大學
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