中國醫大附醫導入AI門診 診斷精準快速

2019-02-20 17:53 中央社 台中20日電



人工智慧科技AI的應用日益廣泛，中國醫藥大學附設醫院今天舉行AI醫院啟動儀式，包括心臟、腎臟、胸腔等8科將導入AI科技，可以協助醫師精準快速診斷預測。

中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海表示，他的心願就是能成立全台第一家人工智慧醫院，歷經3年籌備，與長佳智能醫療AI公司合作，成功導入心臟、腎臟、胸腔、乳房外科、兒科、眼科、精準醫學、健檢中心等科進行AI門診。

中國醫大附醫院長周德陽說，與AI業者合作，將骨齡診斷、染色體異常診斷、心電圖異常診斷、胸部X光、糖尿病眼底病變、腎衰竭腎病預測、基因檢測等多項研發成果，大範圍落地至醫療院所，提供第二意見資訊，協助醫師更準確診斷了解病人病情，AI能協助某些效率低、繁瑣且昂貴的醫療診斷程序，降低人為失誤並提供更完善的照護。

中國醫大副校長蔡輔仁指出，AI將成為醫生的好幫手，傳統用X光圖判讀骨齡約需20分鐘，他以12歲男童被懷疑是否性早熟為例，必須根據骨齡研判，他目測X光圖研判為14歲，而AI判讀為13.9歲，AI可以快速準確判讀，但最後的治療決定仍在醫生。

中國醫大附醫放射部醫師林維卿表示，透過AI協助可找出高風險病人，還能幫忙醫師在電腦斷層上自動偵測肝癌病灶的位置，一方面減少放射科醫師工作量，更重要是降低放射科判讀錯誤率。