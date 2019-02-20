不一樣的恆春半島玩法 海生館吉祥物小白鯨報你知

2019-02-20 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



在墾丁國家公園旅遊人次跌跌不休之際，墾管處13年來先後輔導成立11個生態旅遊社區，有別於「走馬看花」的深度旅遊新選擇，近年來遊客數穩定成長；去年遊客數首度跌破百萬的屏東海生館為「接地氣」，年初與墾丁生態旅遊聯合發展協會合作，協會帶海生館吉祥物小白鯨到各社區體驗獨特的遊程，拍攝活潑MV放上臉書 ，行銷恆春半島新玩法。

里山生態旅遊公司負責人林志遠說，根據墾管處統計，近年恆春半島各遊憩區的遊客人數統計呈現下滑趨勢，發展生態旅遊的社區參與人次卻逐漸上升，從生態旅遊人次佔墾丁旅遊人次比例觀察，從2016年的0.66%到2018年的1.11%，呈現穩定成長，去年度來到近4萬人；即使是「小眾旅遊市場」，仍有其魅力，旅遊旺季期間還有人預約不到，因乘載量人次已額滿。

他說，墾管處推動社區生態旅遊超過13年，已發展到11個社區經營的遊程、DIY手作活動多達40多種，各具特色且受到歡迎；社區夥伴為讓更多人認識生態旅遊，前年底成立墾丁生態旅遊聯合發展協會，宣傳給遊客具有環境教育的恆春半島玩法，年初和海生館合作，帶著吉祥物小白鯨，以MV拍攝方式前往各社區體驗獨特的生態旅程，搭配音樂和年輕人語言，臉書已有數萬人次欣賞。

「來個不一樣的恆春半島玩法吧！」墾丁生態旅遊聯合發展協會專案企劃余楊心平說，生態旅遊社區近年來推出季節限定體驗行程，並與海生館最熱門的夜宿海生館合作，夏天參加後灣社區的鹽語船情和港口社區的夜間賞蟹，冬季則有龍水社區的踏水巡田─拔蘿蔔體驗，透過社區旅遊與更多在地業者合作，同時設立「恆春半島慢慢遊」紛絲專頁，定期推出活動，讓人看見恆春半島豐富多元的生態、人文和趣味活動。