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不一樣的恆春半島玩法 海生館吉祥物小白鯨報你知

2019-02-20 17:02聯合報 記者潘欣中╱即時報導

墾丁國家公園旅遊人次跌跌不休之際，墾管處13年來先後輔導成立11個生態旅遊社區，有別於「走馬看花」的深度旅遊新選擇，近年來遊客數穩定成長；去年遊客數首度跌破百萬的屏東海生館為「接地氣」，年初與墾丁生態旅遊聯合發展協會合作，協會帶海生館吉祥物小白鯨到各社區體驗獨特的遊程，拍攝活潑MV放上臉書 ，行銷恆春半島新玩法。

里山生態旅遊公司負責人林志遠說，根據墾管處統計，近年恆春半島各遊憩區的遊客人數統計呈現下滑趨勢，發展生態旅遊的社區參與人次卻逐漸上升，從生態旅遊人次佔墾丁旅遊人次比例觀察，從2016年的0.66%到2018年的1.11%，呈現穩定成長，去年度來到近4萬人；即使是「小眾旅遊市場」，仍有其魅力，旅遊旺季期間還有人預約不到，因乘載量人次已額滿。

他說，墾管處推動社區生態旅遊超過13年，已發展到11個社區經營的遊程、DIY手作活動多達40多種，各具特色且受到歡迎；社區夥伴為讓更多人認識生態旅遊，前年底成立墾丁生態旅遊聯合發展協會，宣傳給遊客具有環境教育的恆春半島玩法，年初和海生館合作，帶著吉祥物小白鯨，以MV拍攝方式前往各社區體驗獨特的生態旅程，搭配音樂和年輕人語言，臉書已有數萬人次欣賞。

「來個不一樣的恆春半島玩法吧！」墾丁生態旅遊聯合發展協會專案企劃余楊心平說，生態旅遊社區近年來推出季節限定體驗行程，並與海生館最熱門的夜宿海生館合作，夏天參加後灣社區的鹽語船情和港口社區的夜間賞蟹，冬季則有龍水社區的踏水巡田─拔蘿蔔體驗，透過社區旅遊與更多在地業者合作，同時設立「恆春半島慢慢遊」紛絲專頁，定期推出活動，讓人看見恆春半島豐富多元的生態、人文和趣味活動。

海生館年初與墾丁生態旅遊聯合發展協會合作，協會帶海生館吉祥物小白鯨到各後灣社區體...
海生館年初與墾丁生態旅遊聯合發展協會合作，協會帶海生館吉祥物小白鯨到各後灣社區體驗獨特的水上獨木舟遊程，拍攝活潑MV放上臉書 ，行銷恆春半島新玩法。圖／里山公司提供
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海生館年初與墾丁生態旅遊聯合發展協會合作，協會帶海生館吉祥物小白鯨到各社區體驗港...
海生館年初與墾丁生態旅遊聯合發展協會合作，協會帶海生館吉祥物小白鯨到各社區體驗港口社區獨特的採茶遊程，拍攝活潑MV放上臉書 ，行銷恆春半島新玩法。圖／里山公司提供
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生態旅遊墾丁墾管處
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