「愛的抱抱」後婦人雙臂骨折 醫：元兇可能是它

2019-02-20 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



大陸日前傳出有50多歲婦人被老公「愛的抱抱」後，雙臂同時粉碎性骨折，檢查發現有嚴重骨質疏鬆，醫師形容「骨頭跟90歲老人一樣脆」，不過高雄市立大同醫院骨科主任陳崇桓20日出面強調「才50歲沒跌倒就骨折，應還有其他病因」，有可能是甲狀腺疾病或腫瘤轉移到骨頭，建議患者應進一步檢查。

目前擔任中華民國骨質疏鬆學會秘書長的陳崇桓，也遇過有58歲女患者在沒跌倒的情況下，自述「沒跌倒、只是軟腳蹲地」，雙側股骨頸就骨折了，不知情的她還忍痛四處推拿一個多月，最後無法行走，坐著輪椅就醫，一照X光發現兩邊股骨頸位移，病患和醫師兩人都嚇一大跳。

陳崇桓說，根據FRAX骨鬆性骨折風險評估工具，一個人會不會骨折除了看年齡、體重、菸酒史、家族史及骨密度等，也要看骨品質，就算50多歲就有骨質疏鬆，骨折風險一定遠低於60、70歲的老人，輕輕一抱或腳滑一下是不可能骨折的，若會骨折通常有甲狀腺機能亢進、風濕性關節炎或腫瘤轉移到骨頭等其他病因，應進一步做檢查。