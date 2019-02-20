經濟部次長率隊環評大會談水電 雙方難聚焦下次再談

2019-02-20 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



環保署今天下午舉辦第348次環評大會，經濟部次長曾文生首度帶隊，針對全國供電、供水、再生資源制度向環評委員一次講清楚，盼未來牽涉用水、用電的重大開發環評，可回歸環境影響面討論，不再因為環評對水電疑慮而卡關，不過經濟部報告範圍廣、環評委員提出大量問題，加上今天又是環評大會，若繼續談下去恐耽誤剩餘開發案審查，最後決議「下次再來談」。

國內許多重大環評，水電都是關注焦點，尤其近來能源政策變化，工業、科技大廠在擴增與變更時，用水、用電量劇增，不少個案送進環評審查時，個案都強調對穩定電力不可或缺，在環評會議中不斷引發爭議。去年底審查南科案時，曾文生當時就曾表達盼針對全台供電供水計畫向環評委員全面性說明。

今天下午在曾文生帶隊下，水利署長賴建信、能源局副局長李君禮等人都親自出席，由於過去環評大多針對「個案環評」討論，由經濟部次長帶隊並直接聚焦水電議題十分罕見。曾文生表示，近來能源環評案非常多，環評委員對「整體圖像」可能不夠清楚，因次希望一次講清楚，再來審查局部個案，這也意味經濟部為重大投資案的水電供給無虞「掛保證」。

經濟部報告「全國電源開發及供電時程規畫」及「再生能源權證制度」，另針對水資源也由水利署報告「全國水資源之供需調度」三大議題。電與水分別由能源局組長吳志偉、水利署副署長王藝峰報告。

能源局組長吳志偉代表簡報說明，核四受限五大關鍵議題，導致6至7年無法重啟，核電使用評估結果不樂觀。五大關鍵議題包含立院決議要求廢除核四計畫；安全數位儀控設備20年前設計、製造，部分零件廠商已停產，導致備品取得困難；原廠GE團隊已解散，修約時間無法估計；以上3項工作必須克服才能耗1、2年編列預算並申請重啟；燃料棒送回原廠檢查需要4至5年。

吳志偉指出，由於目前核電機組延役、重啟，客觀條件不可行，加上民意不支持，困難重重，燃煤發電更受公投限制不能新擴建，希望地方政府不要再新增發電限制。在核電、燃煤兩難之下，綠能及燃氣發電將成未來主力，也將全力推動太陽光電、風力發電、燃氣機組和天然氣接收站，希望能「如期如質」完成。

不過，環評委員提出諸多問題，經濟部都須龐大時間回應。

環評委員李堅明詢問，國家供電法定要達到備用容量15％，但不只供應面、應還有需求面，目前的規畫是從供給面滿足50％天然氣、20％再生能源、30％燃煤，是否考慮到需求面？此外，未來處理核廢料，是否暫存現有場址？再生能源憑證制度方面，環保署已給予溫室氣體盤查憑證，綠色權證納入盤查扣抵排碳量、轉為綠電又有何依據？

此外，水利署已有120年200億噸的供應量政策目標，現在的開發與200億度供應量關聯性又是如何？萬一未來到了120年，國內需求超過，又要如何因應？他過去常遇到再生水問題，業者常提到「沒有管線」、「水質太貴或不符需求」，將來再生水需求如何活化？環評委員劉小如則詢問，GE解散合約就不存在？或是希望重組團隊？環評委員劉希平則詢問各種最壞的情況下，天然氣、用水如何調配？

環評委員鄭明修則說，台灣是島嶼型國家，自給自足、土地狹小，卻又發展很多工業，電業法通過後中油、台電各自努力，但每個案子都碰到環境問題，又是填海、又是大面積需求土地、又是違法工廠合法化、工業用水也無止盡，經濟部能否對用電提出長期規畫？否則每次中油台電提出新案，環評委員提出質疑，就會耽誤經濟發展。