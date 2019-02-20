肝癌指數飆高 竟是胃神經內分泌腫瘤作祟

2019-02-20 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭市一位58歲的簡先生，因為上腹部不適，到北榮員山分院接受檢查；意外發現肝癌指數(AFP，甲型胎兒蛋白)竟高到85(正常值為<8)，但他本身並沒有B、C型肝炎，經腹部超音波以及電腦斷層也確認沒有任何肝臟腫瘤。

在進一步做胃鏡檢查時，意外發現簡先生的胃接近賁門部分，有一個大型不規則潰瘍，切片檢查證實為罕見的胃神經內分泌瘤，經過轉診後在過年前進行全胃切除手術後，簡先生順利出院，在手術後約20天，肝癌指數也從術前最高117.3降至8.6。

北榮員山分院內科部主任朱正偉表示，神經內分泌腫瘤（Neuro-Endocrine Tumor，簡稱NET）屬於一種罕見會分泌賀爾蒙的惡性腫瘤，直到蘋果創辦人賈伯斯罹患「胰臟神經內分泌腫瘤」，這個病才被重視，發生原因仍不清楚，但研判與胚胎內的染色體基因突變有關。

在國外，大約10萬人中就有5.5到6個人會得病；根據台灣癌症資料庫顯示，國人NET平均診斷年齡為57.9 歲，發生率從1996 年0.3個/10萬人口增加到2008年的1.51 個，且廣泛地散佈在全身各處器官包括：胰臟及胃腸道器官就佔了80%，甲狀腺、喉頭、肺臟、胸腺、肝臟、膽囊、子宮頸、攝護腺、卵巢、唾液胃神腺等。

甲型胎兒蛋白(俗稱肝癌指數)升高最常見的原因，包括：肝癌、急慢性肝炎、懷孕、生殖器腫瘤等等。另外，胰臟癌、胃腸道腫瘤也偶有發現；但是在罕見的胃神經內分泌瘤，又同時合併甲型胎兒蛋白升高的案例，目前經文獻查詢，簡先生為全球首例。

朱正偉說，簡姓病患已住院3周，這星期即可回去，之後再接受12次預防性的化療，簡姓病患術前體重為73公斤，手術後體重剩下60公斤。

簡先生說，原本只覺得胃脹脹的不舒服，吃飯之後就覺得好多，但持續2、3個月都不舒服，才來醫院進行檢查。他說：「得到全球首例病症，我也覺得莫名其妙！很感謝朱正偉主任讓我重生。」