國內今年首例境外移入茲卡病例 台中學生越南探親染病

2019-02-20 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



衛福部疾管署公布今年國內首例境外移入茲卡病毒感染症病例，是台中16歲男學生，他在本月5日跟隨家人到越南胡志明市探親，14日發燒，15日返台入境時，經台中清泉崗機場發燒篩檢站攔檢，並採檢通報，今天確診。台中市衛生局說明，已針對男學生住家、學校周邊50公尺孳清，今天噴藥，並持續進行健康監測。

台中市衛生局調查，這名染病的男學生目前症狀已改善，將居家隔離到本月25日，根據男學生的說法，他從返國後，只有往返住家、學校，其他定點停留沒有超過2小時，相關接觸者，包括他的父母，以及學校師生等，均無疑似症狀，衛生局持續針對病例及其接觸者健康監測。

疾管署統計，從2016年迄今，我國共計21例茲卡病毒感染症病例，均為境外移入，感染地以東南亞國家為多。

衛生局說明，茲卡病毒與登革熱病毒同為黃病毒的一種，也是由埃及斑蚊、白線斑蚊傳播的蟲媒性疾病，感染者可透過性行為把病毒傳給其性伴侶；由於一般成人感染後症狀輕微，孕婦感染茲卡病毒後，可能導致胎兒小頭畸形或死亡，呼籲孕婦及計畫懷孕婦女暫緩前往流行地區或做好防蚊措施。

衛生局建議，防治茲卡病毒感染症不二法門就是徹底清除病媒蚊孳生源，民眾請掌握「巡」視周圍環境、「倒」置不用的容器、「清」除廢棄容器，以及「刷」洗容器內壁、清除蟲卵等4步驟；民眾若出國旅遊，返國後2周內發燒，就診時請告知醫師旅遊史。相關資訊可參閱台中市政府衛生局網站或疾管署全球資訊網，或撥打國內免費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。