幸福科學總裁大川隆法睽違十年 再度來台演講

2019-02-22 00:00 文／ 高談出版社 提供



全球暢銷書作家，幸福科學總裁大川隆法

睽違十年，再度來台演講～

《以愛跨越憎恨》

愛は憎しみを超えて―――扭轉台灣、亞洲未來歷史的一刻

（本次活動座位有限，採完全事前預約報名，活動全程備有中文同步口譯）

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大川隆法( Ryuho Okawa)先生是世界級的大思想家與全球暢銷書作家，至今已出版超過2500本著作，書籍被翻譯成31國語言版本。在台暢銷書包括： 《太陽之法》、《黃金之法》、《永遠之法》、《瞑想的極致》、《大膽想》……等四十餘種。

大川隆法是幸福科學的創立者兼總裁，1956年7月7日出生於日本四國德島，東京大學法學系畢業後，任職於美國大型商社總部時，於紐約市立大學碩士班學習國際金融。1986年創立「幸福科學」，會員廣佈世界一百多個國家，於全世界建立七百個以上的支部，一萬多處聚會所。至今演講場次超過2800次，著作如《太陽之法》等諸多著作，登上日本暢銷書排行榜、百萬暢銷書。

此外，並監製了電影《宇宙之法―黎明篇》、《我的女友是魔法師》（日本2019年2月上映）、《相互映照的生命》（紀錄片，日本2019年上映）、《如果世界消失了希望》（暫譯、日本2019年秋天上映）等17部精彩電影與動畫電影。他更是幸福科學大學與學校法人幸福科學學園（國中、高中）的創立者、幸福實現黨的創立者兼總裁、幸福科學出版株式會社創立者、NEW STAR Production株式會社會長及ARI Production株式會社會長。

關於幸福科學( Happy Science)

為了讓全人類獲得幸福，幸福科學於世界各地推廣各種活動，興起幸福革命。以「探究正心」為座右銘，透過愛、知、反省、發展，實踐「四正道」的幸福原理，覺醒於自身的佛性與神性。

所謂愛，即是對他人施予，而非奪取；知，即是透過學習真理，提升人生的識見，並生活於真理之中；反省，即是深入地凝視己心，讓自己從過度的欲望中解放，並淨化己心；發展，即是分享幸福，不斷地提升自己，讓世間變得更加美好。

改變世界，從自己開始

本次演講會，是大川隆法先生睽違十年之後，再度來台舉辦，透過同步口譯，闡述如何用愛的力量跨越憎恨的藩籬，小自人與人之間的相處；大至消弭社會的偏見、國家與國家的競爭與仇怨，唯有用愛的包容力量，透過靈性的思維與探究，才能實現大同世界的幸福烏托邦境界。敬請期待！

演講時間：3月3日（日）14:00

入場時間：12:30開始，因有安檢，請務必提早抵達！

講演會地點：台北君悅酒店 三樓凱悅廳（信義區松壽路2號）

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本次活動座位有限，採完全事前預約報名，演講後有Ｑ＆Ａ時間

報名電話02-2719-9377

或上 【活動網站報名】

電子郵件：taiwan@happy-science.org