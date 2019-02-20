池上農民成功裁種晚香玉筍 台東縣府要推廣成餐桌新寵

2019-02-20 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



「晚香玉筍」是法式料理常見菜蔬，台東縣池上鄉青農許宴國4年前引進池上種植，成為台東第一個栽培晚香玉筍的農民， 因栽培有成，許宴國樂於分享經驗與技術，台東縣府農業處也積極支持，計畫推廣晚香玉筍成國內民眾餐桌上的「新寵」。

晚香玉筍是指晚香玉的花苞，晚香玉別名夜來香或月下香，是石蒜科晚香玉屬， 是一種多年生球根開花植物，夏、秋兩季開白色花，香氣濃郁，晚上香味更濃，國內早年在彰化及雲林推廣種植，主要是作為花卉植物，近幾年，國內才拿晚香玉筍入菜。

台東縣農業處長許瑞貴表示，許宴國願分享晚香玉筍種植經驗與技術，期待台東有更多青年農民投入晚香玉筍栽培，讓它成為國內民眾餐桌上的新寵。

許宴國說，因晚香玉筍在台灣的市場價格起伏很大，批發價有時1公斤上千元，有時才40幾元，相差20、30倍，他樂於分享經驗與技術，但他不樂見農民一窩蜂搶種，他希望有意願的人要想清楚，先確定能找到銷售管道與出路，否則屆時收成賣不掉，後悔莫及。