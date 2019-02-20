柑橘泡藥影片瘋傳 果農：合法藥劑行之有年，我照吃

2019-02-20 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



網路影片流傳柑橘泡藥，台中市農業局長說入庫前多會泡藥存放，避免孳生細菌。只要用合法藥劑、存放時間長就無虞。圖／取自網路影片 分享 facebook 網路瘋傳一支「柑橘泡藥」的影片，引起各界疑慮。台中市山城地區還在柑橘產季，果農對網路傳言深感無奈。東勢劉姓果農在臉書貼文「泡藥是行之有年，也不是見不得人的事，進庫就是泡藥，不泡，一顆爛，半籠以上大概都會跟著爛，泡不泡？」只要用合法藥劑、過消散期，他也照樣吃。

台中市農業局長蔡精強表示，網路的片用藥並非禁藥，希望民眾不要被誤導。他表示，農產品藥檢嚴格，影片中柑橘浸藥的方式行之有年，入庫前防止運輸儲存因碰傷潰爛傳染細菌，用的是合法藥劑，如有問題歡迎民眾詢問檢舉。

果農劉勝洲指出，柑橘入庫調整產期，用藥殺菌、防菌行之有年，重點是「用了什麼藥！」如用政府單位藥檢局所推薦的藥劑，有使用的規範大致還OK，不必過多的疑慮。

怕的是以訛傳訛，果農自作聰明、自行配方，又在藥劑末達消散期限就出貨，這才可怕，劉勝洲說一般農友不會這麼做，因藥檢局捉到罰款很重，果農不會因小失大。

果農說，消費者問他「這種橘子吃不吃」他回「我一樣吃」因影片上用的是（益力）屬輕量劑的藥劑，過20來天就自然消散，對人體微之又小不用怕。柑橘既要入庫自然會存放一段時間，等現貨沒了才出貨，屆時藥力已過。