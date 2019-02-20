麻疹新增3例 均為境外移入接觸者群聚個案

2019-02-20 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



衛福部疾病管制署公布國內新增3例本土麻疹確定病例，為北部兩名30多歲女性（案1、案2）及一名30多歲男性（案3），三名個案近期無國外旅遊史，皆為2月8日發布之北部30多歲男性越南境外移入個案（指標個案）之接觸者，3人發病日介於2月13日至2月18日、出疹日介於2月16日至2月18日。其中案1及案2均為指標個案發病後就醫之台北市某診所員工；案3為指標個案至急診就醫時接觸者(陪病家屬)。3名個案發病後由衛生局安排檢驗並確診，目前均居家隔離中。今年截至目前國內累計17例麻疹確定病例，為近五年同期最高。

衛生單位已掌握此三案之家庭及職場接觸者共27人（監測最長至3月12日），診所及其他相關接觸者持續匡列中。由於個案可傳染期間有公共場所活動史（如附表），提醒民眾如曾於附表時段出入相關場所應提高警覺，並自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩速就醫並主動告知接觸史。

今年截至目前國內累計17例麻疹確定病例9例為境外移入病例，感染國家為菲律賓5例及越南4例，另8例為國內感染，其中6例為境外移入病例之接觸者。