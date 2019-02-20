今年首例茲卡境外移入個案 新二代少年赴越探親染病

2019-02-20 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



疾病管制署公布國內今年首例境外移入茲卡病毒感染症確定病例，為中部10多歲本國籍男性，本月5日至15日隨家人至越南胡志明市探親，14日出現發燒症狀，於15日返國入境時，經機場發燒篩檢站攔檢並採檢通報，於今日確診；目前個案症狀已改善，將居家隔離至2月25日。

疾管署副署長羅一鈞表示，由於該個案入境時發燒，經攔檢後即做登革熱快篩，確認非登革熱，當天至診所看診，後經血液檢查後，確認感染茲卡病毒，但由於現在並非斑蚊流行期，傳染力不高，地方單位也針對個案活動地區進行滋生人調查與清除。