高公局擬訂「超跑條款」增收拖救費 最快年中出爐

2019-02-20 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



去年8月曾有一台千萬超跑「麥拉倫MP4-12C」在國道3號發生連環追撞車禍，超跑底盤受損、無法行駛，卻因一般拖吊車無法拖吊，駕駛找來專用拖吊車到場，卻因此讓後方車潮回堵五公里。

由於去年就有兩件超跑在國道拋錨，為避免類似情形發生並影響後方車輛，高公局研擬「超跑條款」若超跑在國道拋錨，將以特殊器材拖吊並另行收費，最快今年中有明確方案。

高公局目前有合作1500輛拖吊車，每當超跑在國道發生拋錨、故障或車禍時，就會立即上國道拖離現場。但過去常見千萬超跑在國道拋錨，卻因車架昂貴、底盤又低，拖吊過程一個不小心，就可能刮壞車身衍生糾紛，導致在國道上難以迅速拖吊，容易衍生後方回堵甚至再一次追撞。

高公局表示，目前合作的拖吊車有100輛「橫桿加布條」、80輛「全落斗式」吊車可拖吊超跑，目前希望訂定一致標準收費並鼓勵業者增加特殊車輛。

高快速公路管制規則25條規定，停放車道路肩的故障車輛逾一小時等就可處罰。高公局表示，訂定拖吊超跑收費無需另外修法，將與業者討論後訂定拖救費用，若超跑在國道上拋錨或故障，透過加收費用派專用拖吊車來拖吊，至於收費將參考市場價格訂定。