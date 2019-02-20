70歲老婦堅信自己懷孕了 原來是罹患這種疾病

2019-02-20 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



70歲的老婦一直跟家人表示自己月經沒有來，應該是懷孕了，家人覺得異常，帶她就醫，發現原來得了路易體失智症。

成大失智症中心主任白明奇表示，路易體失智症約占所有失智症的一成，患者中大約有8成都會有視幻覺，而且患者還會有幻想、及睡覺的時候手腳會動等症狀。

這名老婦就診時，家人表示，老婦平常會有許多幻覺，像是有男人、小孩在家裡走來走去，或者是蜘蛛到處爬等，一開始家人以為是真的，還覺得很奇怪，但是到後來才發現根本就是老婦人的幻想。

後來老婦人的幻想越來越嚴重，一直跟女兒表示自己的月經沒有來，一定是懷孕了，「 怎麼辦？要不要生下來」，醫師懷疑老婦可能是在視幻覺中與男性「雲雨」、 有性行為，才會認定自己懷孕了，只是老婦不好意思跟家人說。

白明奇表示，視幻覺的出現，應與大腦本身的病變，及神經網路連結改變相關性比較大。

對於失智者的視幻覺，是要用藥？還是和平共處？白明奇表示，有些失智者的視幻覺雖對藥物有短暫性的效果，但如長期使用，仍須留意動作遲緩、增加心血管意外等副作用；且大部分的病人逐漸可以理解視幻覺的不真實性，有很多人則是根本不願意說出來。因此，如未對日常生活造成影響，建議還是與之和平共處。