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鹽水蜂炮PM 2.5最高濃度 竟是平日的117倍

2019-02-20 13:41聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

昨晚元宵節台南鹽水炸蜂炮活動進入高潮，遊客在體驗炸蜂炮的刺激之際，可能沒有注意到PM 2.5的問題，台南市環保局前往現場監測，高峰期現場PM 2.5的濃度是平日的117倍。

鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典，為台灣最具代表性的宗教活動之一，為瞭解蜂炮對空氣品質的影響，台南市環保局派員至鹽水蜂炮現場進行空氣品質監測，今年更設置四台「定址式空氣品質微型感測器」及一台「移動式細懸浮微粒直讀儀」於活動砲台附近進行走動監測。

環保局表示，本次鹽水蜂炮的主砲城施放時間為2月19日晚間9點於鹽水國中的操場開始施放，依據微型感測器監測結果顯示，隨著蜂炮施放監測的濃度有高有低，在當天晚上9時至10時的蜂炮施放高峰期間，PM2.5濃度確實容易急速上升，環保局在鹽水國中現場監測到的尖峰最高值，曾一度高達3,022μg/m3後逐漸下降，9時濃度小時平均值338μg/m3，是前(17)一日平均濃度(25.9μg/m3)的13倍，高峰期則是117倍。

環保局現場監測人員表示，影響區域範圍大概僅在炮台活動場地附近，隨著煙霧消散濃度也很快下降。主砲台於晚間10點半施放完畢後濃度隨即開始下降，周邊砲台仍持續施放至約晚間12點後，空氣污染濃度亦逐漸下降。而現場附近周邊地區的新營測站晚上8時至12時均維持在25~29μg/m3，並未因為施放蜂炮之關係而有明顯的上升。

環保局表示高濃度僅為短時間現象且影響區域範圍有限，且因活動現場的民眾口罩等防護裝備相當俱全，煙霧對身體造成的影響有限，另元宵節因受大環境南風持續吹拂，有利於南部地區空氣污染擴散，環保署監測站數值顯示空氣品質多維持在良好及普通等級。

台南市環保局人員前往鹽水蜂炮現場偵測PM 2.5濃度。圖/環保局提供
台南市環保局人員前往鹽水蜂炮現場偵測PM 2.5濃度。圖/環保局提供
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台南市環保局人員前往鹽水蜂炮現場偵測PM 2.5濃度。圖/環保局提供
台南市環保局人員前往鹽水蜂炮現場偵測PM 2.5濃度。圖/環保局提供
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空氣品質鹽水蜂炮元宵節
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