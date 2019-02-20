228連假出遊怎麼走？ 高公局挑出好走時段

2019-02-20 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



為期4天的228連假將屆，高公局預估國道將湧入大量車潮，也呼籲民眾連假期間如果要自行開車上國道，請務必養足精神，小心駕駛並遵守交通法規。聯合報系資料照 分享 facebook 228連假即將到來，高公局透過ETC大數據分析歷年228連假民眾用路特性得知，本次連假首2日（2/28至3/1）均以南向車流為主，並以連假首日（2/28）南向交通量最大，假期末2日（3/2至3/3）則以北返為主，並以連假第3日（3/2）下午北向交通量最大，因此建議民眾假期間南向或北向可避開國道塞車且較為好走之時段如下：

一、南向旅遊或返鄉之用路人，若符合高乘載規定3人以上之車輛，可利用連假首日(2/28)上午HOV時段，乘載1~2人之車輛建議於連假首日(2/28)下午或第2日(3/1)下午時段出發，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。

二、北向返回工作崗位之用路人，可作好休息利用連假收假日(3/3)上午5-10時免收費之離峰時段，省時又省錢。

228假期間針對高速公路尖峰時段與路段，高公局表示，已規畫4條長途及7條短途地區不上國道之替代道路。長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1、國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

高公局呼籲，若民眾無法避開壅塞時段出發，建議搭乘公共運輸，如一定要開車上路，可利用1968App查詢即時路況，並彈性調整行車時間或改行駛替代道路。行駛途中可以多留意沿線資訊可變標誌或收聽警廣，當遇到壅塞時，可參考高公局規劃之替代道路，來避開高速公路壅塞路段，當個聰明的用路人。