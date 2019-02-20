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泰安服務區 國道服務區首例ROT營運移轉

2019-02-20 13:38聯合報 記者侯俐安╱即時報導

高公局今天表示，國道首例以ROT招商的泰安服務區營運移轉案，招商結果由統一超商股份有限公司取得經營權，新契約將於108年3月1日0時起交接正式營運。

高公局表示，泰安服務區為國道1號中部重要休憩點，分為北、南兩站，分別於1978年及1973年啟用迄今約35至41年間，其經營模式也由早期單純的以販售便當飲料逐漸發展為提供用路人多元的服務，並塑造泰安服務區主題營運特色，提升成為國道中部路段一個兼具知性與感性的重要休憩場站。

高公局表示，有鑑於泰安服務區旅客休憩服務大廳容量明顯不足，每到例假日或連續假期，大廳客席座位一席難求，此次契約屆滿招商即改以促參ROT模式，引進民間投入更多資源將服務大廳加以擴建，改善現有泰安服務區空間不足現象，並藉由民間團隊帶入經營創意，精進公共服務設施，為國道服務區再注入嶄新服務內容。

為確保廠商移轉交接過程不中斷營運服務之目標，在新經營廠商（統一超商）移轉交接整修期間，泰安服務區各項公共服務（如服務台、哺集乳室、駕駛人休息室、公廁與周邊環境清潔維護、停車交通導引等）均維持正常運作不中斷。

此外，在餐飲服務部分，提供24小時便利超商服務，以及9至21時的餐飲小吃及伴手禮販售，並於戶外設置座席區供用餐及休憩。另整修期間既有服務大廳將進行封閉，預計於108年6月開放，惟因應228連續假期人潮，將暫時開放服務大廳之座席區提供服務。

高公局強調，泰安服務區於營運移轉及整修期間，各項公共服務及餐飲服務均正常運作，惟因整修工程可能造成不便，在此呼籲用路人，按照標示及引導人員指引。

國道超商連續假期
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