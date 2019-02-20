荷包小心！ 雪隧故障拖救費 3月起調高1500元

2019-02-20 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



三月起調整雪隧故障車拖吊費，各加收一千五百元。 圖／聯合報系料照片 分享 facebook 為減少故障車輛影響雪隧交通安全與順暢，高公局將從3月1日起，調整國道5號雪山隧道內大、小型故障車輛拖救費之基本費，各加收1500元，即小型車輛提高為3000元、8公噸以下之大客車5700元、逾8公噸大客車6750元。籲請用路人行車前確實檢查車輛狀況，及行駛中隨時注意車況，降低車輛故障之機率。

根據統計，國5雪隧拖救件數中，95％是故障車輛，大多屬可歸責於用路人應注意而未注意之情形，如爆胎、引擎溫度過高、車輛的油水等問題，平均每年約1100件，每件處理時間約23分鐘，故障車輛排除後，約需46分鐘方能紓解，影響車流甚鉅。

高公局指出，例如春節假期間2月7日22時38分北上25.1K，一輛自小客故障，造成車流回堵約4公里，壅塞時間約20分鐘，約40分鐘方紓解車流；又如2月8日23時02分北上19.7K，一輛自小客故障(如附圖2)，造成車流回堵8公里，壅塞時間約50分鐘，約100分鐘方紓解車流。

高公局表示，經估算雪山隧道內每件故障車輛平均耗費社會各項成本，高達約1萬3000元，而此次調高雪山隧道內拖救基本費，加收1500元，其大眾經濟效益遠高於個人成本。而所增加之故障車輛拖救基本費，將用於扣抵委託廠商於雪隧二端待命之費用，以配合專款專用，故對該拖救業者而言，總計之收費並未增加；且高公局所節省委外待命之費用，則依據國道基金專款專用之規定，回歸運用於國道之興建、養護及管理等相關業務。

高公局提醒，高公局提醒228連假即將到來，民眾多有安排出遊，用路人上路前務必確實檢查車輛狀況，行駛中隨時注意車況，以降低車輛故障之機率，以免傷了荷包壞了遊興，並有助提升整體道路安全及順暢。