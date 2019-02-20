有感！農委會8億補助農民買8萬台農機具

2019-02-20 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



為落實照顧農民，解決農村缺工問題，農委會今年將投入8億元，補助全國農民購買8萬台小型農機具，農委會主委陳吉仲今天南下麻豆召開記者會說明此一政策，強調政府照顧農民的決心，也希望藉此政策，創造三贏，促進農產業升級，並支持農機產業發展。

陳吉仲表示，「這個政策農民是有感的！」未來農委會得經費，將全數用在農民身上，以落實照顧農民，他也強調，近來農村人口老化，農業缺工問題嚴重，雖然政府有引進適當國外勞動力來解決部分農村缺工問題，但最終目標還是希望透過機械化、自動化的方式來解決，同時也能促進農業產業升級，並帶動農業機械產業的發展。

農委會今天在麻豆區果樹產銷班第十五班舉辦小型農機補助計畫說明記者會，班長說之前購買乘座式割草機，一年割草10多次，雇用工人一次要割10多天，一年工錢要花10多萬元，割草機每次半天就可完工，不到二年就可回本，

今天邀請農機廠商現場展示各式農機具，包括中耕管理機、農地搬運車、田間搬運機、動力噴霧機、動力施肥機、樹枝打碎機、自走式噴霧車、割草機等，吸引不少農民到場，廠商也現場示範這些農機具的操作，農民興趣很高，農會也說，已有很多農民搶著登記。