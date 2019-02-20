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自己的太陽能板自己回收 環團：早該這麼做了

2019-02-20 12:02聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

環保署今公布太陽能板回收機制，環團認為「早該這樣做了」，自己製造生產安裝的太陽能板，就應該負擔起回收的責任，歐洲系統都是這樣的。

台南社大環境行動小組研究員吳仁邦表示，現階段因為太陽能板廢棄的數量還不太多，絕大多數都是風災損壞的、拆掉的、丟棄的，未來隨著時間久了，數量會越來越多，過去因為沒有完整的太陽能板回收機制，就當作廢棄物處理。

他表示，歐洲的太陽能板製造商、安裝業者，都會自己安裝、自己處理，歐盟的體系都如此，如果是一般公民團體建置的，就由政府監督回收機制；他建議，太陽能板的回收，不要像是電池、輪胎一般，繳一筆規費給政府，由政府處理，這樣是不對的，應該自己製造生產，就應該要負起回收的責任。

根據環保署資料顯示，太陽能光電板的組成包含62.7%玻璃、22%鋁框，以及醋酸乙烯酯聚合物（EVA）、電池、背板、接線盒等其他物質，金屬成分包括鋁、矽、銅、銀等。現階段回收太陽能光電模組，是取出鋁框，將模組板（含有EVA玻璃、太陽能電池）破碎掩埋處理，金屬導線、電源轉換器等，以混和五金廢料回收處理。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，因為太陽能電池與玻璃黏得很緊，要處理不是不可以，只是可能需要更好更高的技術；現在太陽能板能夠安裝到20年的不多，通常都是因為風災來被吹毀壞掉，這些東西亂丟，其實也弄不清楚是誰丟棄的，他建議，環保署應該公告太陽能光電板為應回收的品項，建立回收體系，才能減少丟棄。

環保署災損公民團體
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