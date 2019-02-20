太陽能板回收每千瓦收千元 回溯1月1日起收費

2019-02-20 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



政府推動綠能，大建太陽能板，過去幾次風災發生大批太陽能板毀壞情形，甚至棄置鄉間；環保署今公布太陽能板回收機制，從經濟部公告的躉售電價費率中，就先代扣了回收基金，要求業者須自行回收。

由於春節前，經濟部能源局公布綠能躉售電價費率為5.5元，能源局預告再生能源發展設備設置管理辦法，預計3月底完成法定程序；同時，也推動業者協會建立回收系統，最慢今年下半年，若有廢太陽能板，就能有機制去蒐集回收。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，這是在制度面環保署修訂新法前，這筆費用由能源局先代收，從躉售電價費率5.5元中，公告從太陽能板設置成本內，每千瓦收1000元做為未來的回收費用，3月底經濟部完成法定程序後，向業者收這筆錢就有了法源，也將回溯到今年1月1日開始徵收。

賴瑩瑩表示，費用先由能源局代收代管，環保署會向能源局申請，等到未來環保署成立太陽能板回收基金專戶後，這筆費用再重新納入。將用於太陽能板的回收處理費、行政管理費用、以及未來業者的技術研發費。

賴瑩瑩舉例，太陽能板的玻璃貼著薄膜電池，不能作為一般的玻璃回收，必須要特別處理，把貼膜與玻璃分離後，玻璃才能做更高階的運用，可作為粒料回歸到玻璃製程，這樣才叫做「循環」，這筆經費也會鼓勵國內回收廠做更高階的研發處理技術。

環保署統計，民國106年太陽能光電板的廢棄數量約3000公噸，若經濟部預估109年設置量達6.5GW、114年達到20GW，以太陽能光電模組生命周期20年後除役計算，預估民國112年太陽能光電板廢棄物數量將有1萬公噸，民國124年約有10萬公噸；推估現在約有500公噸廢棄太陽能板，主要是前幾年連續3個颱風所造成的損害產生。

賴瑩瑩說，最快今年下半年推動業者回收機制，包括太陽能板的製造業者與系統業者建立回收機制，參與回收工作；她提到，也很可能現有的廢棄太陽能板都堆放在廠商處暫存，上面都有確實編號，可以找到原製造商，屆時就可以看用什麼方式聯繫登記，看是安排要送去哪裡回收，可能委託國內業者處理，也可能出口處理。