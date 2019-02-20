拚228觀光 全台最長懸索橋新溪口吊橋50元飽覽北橫

2019-02-20 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



配合元宵節後暨228連續假日，桃園市復興區公所決定23日(周六)起，新溪口吊橋入園只需銅板價每人50元，希望藉此吸引更多遊客，歡迎各地遊客來到復興看燈籠、賞櫻梅，遊溪口享受山川水景。

新溪口吊橋是原舊橋拆除重建，位在角板山跨越大漢溪，接連溪口部落、角板山台地全長303公尺，去年1月啟用是台灣最長的懸索橋，橋樑連接包括角板山、部落等多個景點，春節長假遊客人潮不斷，全台最長的懸索橋加美景果然有魅力。

為便利遊客入園前能立即完成購票，園區分別在溪口端醫護站、角板端管理中心設置售票機售票，可使用1000、500或百元紙鈔、50元、10元硬幣，原復興台地停車場前售票中心仍正常售票，方便遊客能雙邊購票和立即遊園，減少擁擠現象發生。另外，步道坡度落差較大且距離較遠，因為徒步賞景，遊客需注意自己的健康和體能狀況，身體不適者請斟酌考量是否入園或能走多遠。

區長游正英說，目前正是復興區杜鵑、櫻花、梅花花期美不勝收，也是全國知名的「賞花」熱點。巴陵的櫻花季、羅浮的溫泉、高遶的鬱金香、小烏來天空步道等，都是復興區熱門景點，優美的景緻能洗滌生活、工作壓力，歡迎全家大手攜小手或好友結伴揪團踴躍來體驗。

復興區公所表示，23日起遊客可由角板端或溪口端停車後，雙向步行進入園區，過橋後依原路折返，另由上溪口端至羅浮（綠線）、羅浮到復興（紅線）的接駁車正常營運，遊客在園區請依引導人員指示下，依園區動線行走，以維入園秩序及人車安全。溪口吊橋入園前的停車場包括角板端仁愛及上台地停車場，溪口端上溪口2處停車場，新竹以南的遊客可選擇由關西鎮經羅馬公路118線進入溪口園區。