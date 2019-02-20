水質檢測最多快30倍 成大還助菲成立水質檢測中心

2019-02-20 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



飲用水水質日趨成為國際重視議題，其中水庫優養化成為台灣及世界共通的問題，但水質監測技術目前大多仰賴人工辨識、但十分耗時，而成功大學環工系特聘教授林財富研究團隊開發出的real time PCR技術，可以用來大量辨識有毒藻類等，最多可縮短約30倍的時間。

水庫優養化後導致藍綠菌藻華及伴生的毒素與臭味問題，而藍綠菌相關的水質問題增加水廠處理的困難度也影響飲用的安全與舒適。林財富說，藍綠藻產生的毒素除了會造成肝硬化及肝癌風險增加等外，也有75%的淡水魚土味來自於相關藻類。

林財富表示，目前大部分的國家在水質監測仍採用人工監測的方式即為透過光學顯微鏡辨識樣品中的藍綠藻數量，但十分耗時、一個樣本就要花一個小時來辨識，而透過開發出的技術無論有多少個樣品都可以在3個小時內辨識完成。

林財富說，目前已在台灣29座水庫、進行過超過500次應用，經過與傳統光學顯微鏡辨識比對後，發現準確度高，也推廣至菲律賓使用中並建置「台菲水質研究中心」，後續也與澳洲、美國、馬尼拉水公司等合作與洽談。