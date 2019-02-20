又見殺子自殺 家扶籲：孩子不是父母的財產

2019-02-20 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



日前台中市太平區發生父親燒炭造成一家四口死亡，據家扶基金會整理，近半年來已發生5起父母殺害子女後自殺案件，共8名兒少受害，其中5名不幸身亡。

家扶基金會表示，「殺子自殺」案件背後原因很多，不宜隨意指責任何人未善盡預防的努力，或咎責於那些被認為應該預防此悲劇發生的人，各種不負責任的評論都可能造成不必要的罪惡感。然而，「殺子自殺」卻是一種最殘酷的兒少虐待行為，因為這是剝奪並終止了孩子的生命權。孩子不是父母的財產，父母沒有權力決定孩子的生命。

家扶觀察，近年來我國殺子自殺的案件發現，5成以上原因與經濟因素相關，生活壓力更是高達8成。經濟問題容易形成生活中壓力來源，當家庭無法處理或擁有足夠資支持系統面對問題時，兒少容易受到父母因失業、衝突、疏忽及經濟等壓力事件，成為父母抉擇中的犧牲品。據研究結果該類型主要危險因子包括，離婚後第一年內為殺子自殺的高危險期、加害者曾透露輕生意念或有自殺未遂意念、加害者情緒穩定度不足等。

家扶分析，近半年發生的5起殺子自殺案件，有3起的導火線起於爭執衝突情感失和。離異的父母必然面臨種種的情緒，如哀傷、憤怒、抽離、防禦甚至愛等，面對生活上的適應與困難，是相當艱鉅的挑戰，惟有透過專業人士的協助，清晰了解自己的心情，才能幫助自己走出困境。

家扶基金會強調，唯有更緊密的兒少保護網絡，才能避免虐童憾事一再發生。從兒少所在的家庭、社區與鄰里著手，預防兒少不當對待情事發生、即時找到潛在需要服務的兒少，希望藉此引導從正式資源到非正式資源，都能成為社區中共同守護兒少的一份子，及早介入服務讓兒虐致死憾事不再發生。透過與社區中緊密相連之商家合作，逐步建構兒童及少年保護網絡，讓社區中每一個關心兒少福祉的資源，都成為紮根當地的夥伴，使兒少保護預防處置工作更臻健全與完善。

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