台灣六年來文化參與率下滑 表演藝術類掉最慘

2019-02-20 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



國家表演藝術中心三場館入館觀眾出現消長，台北兩廳院尤其受影響。國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，這主要是因不景氣造成，近四、五年來全台表演藝術觀眾整體下滑，台北又因各式活動及表演場館最多，最容易受影響，將繼續努力把文化消費分母擴大，加強外租場地節目的宣傳。

根據文化部文化參與統計數據，全台民眾有看表演藝術者從2013年的51.6%，一路下滑到2015／2016年平均的40.7%；在2016／2017年雖略上升，但在2017／2018又掉到40.5%。文化部說明，從2013年後，這項調查因採動態統計，因此結果並非反映特定某一年分狀況，而是兩年的平均狀況。

根據文化參與六年來五大類統計，民眾參與文化以電視電影的大眾傳播類統計掉最少，從2013年的99.5%來到2017／2018年的98.3%；視覺藝術類從46.3%掉到38.5%；博物館等文化藝術機構參與從84.1%掉到82.3%；文藝民俗節慶活動從44.7%掉到42.8%；表演藝術類掉最多。朱宗慶表示，台灣各類文化藝術活動越來越多元，表演藝術自然也受影響。

在表演藝術之間與其他藝術型態合搶文化參與人口下，國家表演藝術三場館都使力拿出獨家節目與宣傳奇招，希望吸引觀眾。

其中高雄衛武營，由於建築師侯班與高雄歷史文化地理融為一氣、富生態與民主觀念的建築設計深受好評，在先天上最具優勢，近月連獲2018 New York Design Awards、Taiwan Design Best 100年度建築及空間規畫獎，英國衛報評為「有史詩般場景的地表最強藝文中心」，美國《紐約時報》譽為「文化客廳」，並稱衛武營提升了高雄的文化聲望。

衛武營也因藝術總監簡文彬國際著名指揮身分，且具全台唯一葡萄園式音樂廳，成為全台音樂場館「掛保證」之地。曾與簡文彬共事的德國萊茵芭蕾舞團編舞家馬汀・薛雷夫，2月28日將與雲門藝術總監林懷民對談，兩人分別編舞作《馬勒第七》和執導歌劇《托斯卡》都深受關注；四月初衛武營獨家上演的歌劇《杜蘭朵》，四場票券都迅速搶購一空。