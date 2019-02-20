大陸冷氣團將來襲 周末全台變冷最低溫13度

2019-02-20 10:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



大陸冷氣團周末來襲，全台將變冷。中央氣象局表示，周五晚上開始各地氣溫逐漸降低，最冷時間點落在周日清晨，北部及東北部地區剩13度，中南部地區17度至18度。下周一冷空氣減弱為東北季風，但整體仍偏涼，民眾務必保暖。

氣象局預報員王品翔表示，明天上半天各地有局部短暫雨，晚上有一道鋒面通過北部海面，帶來明顯水氣，大氣環境不穩定，西半部降雨機率提高，中部以北雨勢更明顯，將出現陣雨及雷雨。周五下半天北部及東半部有雨。

王品翔說，大陸冷氣團周五晚上南下，北部及東北部最低溫15度至16度，中南部19度至20度，東半部20至21度。周六更冷，各地最低溫再下探1至2度。

周日清晨是冷空氣影響最強烈的時候，王品翔說，北部最低溫剩下13度，中南部17度至18度，東半部16度至18度。這段期間，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲。

下周一、周二冷氣團強度減弱為東北季風，王品翔說，各地氣溫逐漸回升，但整體氣溫仍偏涼，民眾出門穿著仍要記得保暖，北部及東半部仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。