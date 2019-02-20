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兩廳院外租票房不優 歌劇院、衛武營影響？

2019-02-20 10:34聯合報 記者何定照╱即時報導

國家表演藝術中心旗下北中南3場館去年到齊，過去以台北兩廳院為指標的表演藝術市場出現消長。不少表演團體指出，自從台中國家歌劇院和高雄衛武營藝文中心陸續開張後，台北票房就掉很多，3場館2018年入場觀眾狀況也說明此現象。

邁向27年的兩廳院，自成立起就是全台表演藝術場館龍頭，各表演藝術團體都以登上兩廳院為榮耀，觀眾也普遍視兩廳院為最佳場館。2014年國家表演藝術中心成立後，兩廳院成為國表藝3場館之一，隨著台中國家歌劇院2016年9月底正式營運、高雄衛武營2018年10月中開幕，開始互相影響。

根據3場館總監受訪談2018年觀眾狀況，由3場館主辦、與其他單位合辦的自製節目售票率，都有8至9成；但若是租給其他表演團體使用場館的節目，兩廳院入場觀眾僅5成，歌劇院有7成6，衛武營則因今年7月起才開放外租，尚未有數字。

表演藝術界認為，兩廳院外租節目票房表現，應與台中歌劇院、高雄衛武營興起有關，「外地觀眾不再只能到台北看節目，台北觀眾又跑到台中、高雄看節目」。而台中因地理位置居全台中央，從台北坐高鐵去全票單程700元也還在可接受範圍，「搶客」應最多。

對於表演藝術界看法，台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，歌劇院觀眾結構確實有兩成來自台北，但仍以台中本地7成為主，來自彰投等中部區域1成。她表示，很開心歌劇院度過初開幕的「蜜月期」後，觀眾不如外界預期的下滑，反而一路上升，但歌劇院主要是希望開發台中在地觀眾、把餅做大，目標並非搶其他區域觀眾。

高雄衛武營藝術總監簡文彬則說，衛武營主力也放在在地觀眾培養，目前超過8成是高雄觀眾，來自台北的還有限。目前衛武營開幕以來購票觀眾破4萬人次，今年上半年節目共27檔，票券售出破5成，7月預計開放的外租詢問度也非常高。

此外，由3樓大廳人工估計的入館參觀人數已破118萬人次，光是先前舉辦的歌仔戲特展，就有30多萬人次。簡文彬笑說，現在每天從中心內往外看，都滿滿一片遊覽車，光去年12月遊覽車就有533台，今年還有韓國的大學自行組團前來觀賞。

對於兩廳院外租票房狀況，兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院自製節目與外租節目以場次算，大約2成5比7成5，2018年自製節目售票率雖仍維持過去水準，但外租節目受不景氣影響，入座狀況確實較冷清。

衛武營藝文中心。記者何定照/攝影
衛武營藝文中心。記者何定照/攝影
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兩廳院
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