親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

柯文哲角逐總統拚6月解決大巨蛋 台日團隊驚見日本首富

血泊中的西藏：一國兩制的前生今世

降低車禍肇事率 台9線台東段拓寬最快7年完工

2019-02-20 10:26聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台9線多年來陸續推動交通安全改善工程，蘇花改預估明年底完工，花東公路花蓮段第三期後續改善道路也已分段施工。花東公路台東段每年死傷逾百人，交通部公路總局擬拓寬道路提升安全，上月通過環評，規畫設計加上分段施工期，最快7年後完工。

台9線花東公路台東段預計改善範圍為台東縣界至台東市路段，總長約46公里，路寬原僅8至25公尺，擬拓寬為22.7至30公尺。公總表示，該路段目前以標線分隔，95%路段禁止超車，用路人容易違規逆向超車，且線形不佳、肇事率高。

根據公總統計資料，台9線台東段重大交通事故近年有增加趨勢，103年傷亡229人，104年161人，105年244人。肇事型態多為追撞、同向擦撞，原因為違規超車、不當變換車道、未保持安全距離等。

為降低肇事率，公總將拓寬道路設置中央分隔帶，減少車輛擦撞及行人任意穿越馬路機率；增設左轉專用車道，減少追撞事故；也擬降低速限。此計畫完成後，台9線均為中央分隔雙向四車道公路，提升交通安全。

公總總工程司鄧文廣表示，台東段拓寬總經費粗估約137億元，但還須重新檢核，經費會再調整。周五將評審選出顧問公司，擬定整體景觀規畫的上位原則後，再經過環差審核，通過後才著手實際的建設計畫工作，最順利情況下，整體約需2年準備時間。之後分段施工期約5年，等於台9線台東段拓寬工程最快7年後完工。

鄧文廣表示，將分析哪些路段較容易發生重大交通事故，做適當的防護設計，以往省道沒有人行道，將考量施作人行道給當地居民使用，預防危險；調查當地有無特殊生態及路樹分布情況，做適當的保育工作，盡量避免影響當地環境。

台9線花東公路花蓮段正在進行拓寬改善工程。記者吳姿賢／攝影
台9線花東公路花蓮段正在進行拓寬改善工程。記者吳姿賢／攝影
分享

台東人行道
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

放天燈是傳統 還是為山林製造更多垃圾？

2019-02-20 10:19

輕颱蝴蝶持續接近關島 氣象局：不影響台灣天氣

2019-02-20 08:55

你知道嗎？ 車不開可申請停駛減免牌照稅

2019-02-20 08:13

無須出國 當一夜春露後一起浪漫走春賞花趣吧

2019-02-20 08:47

越南淪陷非洲豬瘟疫區！20日0時起從越南帶肉品入境罰20萬

2019-02-19 23:05

兩廳院外租票房不優 歌劇院、衛武營影響？

2019-02-20 10:34

比沒有意義更慘的事：人生充滿反面意義

2019-02-20 10:26

氣象專家：蝴蝶颱風有機會轉中颱 強度在2月颱算少見

2019-02-20 09:45

眼窩手術內視鏡加導航 中國附醫張丞賢首開先河

2019-02-20 08:28

日本身為塑膠使用大國 為何拒簽海洋塑膠憲章？

2019-02-20 08:00

蝴蝶颱風今天凌晨形成 吳德榮：侵台機率微乎其微

2019-02-20 07:24

自越南帶肉入境 今起罰廿萬

2019-02-20 00:35

蛋荒 周六起進口460萬顆救急

2019-02-20 00:35

家人沒打流感疫苗…滿月男嬰重症

2019-02-20 00:35

本土麻疹又增2例 赴日快接種

2019-02-20 00:35

3件塑膠書套 塑化劑超標100倍

2019-02-20 00:11

健康你我他／親近大自然 心情豁然開朗

2019-02-19 23:19

緩解寶寶吐奶 可以這樣做…

2019-02-19 23:15

防癌高峰論壇／ 懷孕 不會增加乳癌死亡風險

2019-02-19 23:11

健康主題館／腰粗內臟脂肪多 慢性腎病風險高

2019-02-19 23:04

冬衣冬被先別收！周末又有大陸冷氣團 北部低溫13度

2019-02-19 22:32

獨／強化社會安全網新制 以家庭為中心「一案到底」

2019-02-19 21:53

醫師因另類療法延誤治療逝世 心理學分析：過度養生是自戀

2019-02-19 21:11

影／抬頭追明月 119年來最大元宵滿月今晚在南台灣高懸

2019-02-19 19:46

助芒果外銷 農委會推農藥版紅綠燈

2019-02-19 19:16

影／快抬頭！元宵最大滿月登場 錯過再等一甲子

2019-02-19 19:15

刮刮樂1200萬頭獎開在花蓮 中獎婦嚇傻

2019-02-19 18:55

中國豬肉品檢出第26例非洲豬瘟 檢出率續攀升

2019-02-19 18:44

病童住院挨針 暖心醫生陪製作豬豬燈籠展笑顏

2019-02-19 18:06

湯圓熱量高 營養師籲聰明加味減脂還能降血糖

2019-02-19 18:06

開學家長看過來 國小生再打一次水痘疫苗不怕校園群聚

2019-02-19 16:41

台鐵-機捷連通電動步道今啟用 行李不再推拖拉

2019-02-19 16:36

古根漢美術館求售！ 2億趙無極大作將來台展出

2019-02-19 16:28

化粧品吹哨者最高可拿50萬 但限檢舉這2類案件

2019-02-19 16:24

水餃控怎能不收藏！全台10大人氣水餃店排名揭曉！

2019-02-19 16:21

台北蔥蛋要價32元！ 台南妹驚：我還以為我聽錯

2019-02-19 16:20

3個月不下雨日月潭9蛙現7蛙 水位持續下降中

2019-02-19 16:00

南向經商旅遊必看 跟著專家做不怕「麻」煩找上門

2019-02-19 15:52

107年職業病 肌肉骨骼疾病居冠

2019-02-19 15:40
看更多

熱門文章

研究發現：每周吃魚及喝茶4次以上 失智風險減半

2019-02-19 11:10

嚇到！南韓人搭過忘不了 台灣捷運4點很厲害

2019-02-19 11:39

渣男要她做八大幫買車 分手十年她嗆：報應來了

2019-02-19 18:57

這照片上有貓頭鷹？ 網友眼花崩潰：找不到

2019-02-19 16:34

醫師因另類療法延誤治療逝世 心理學分析：過度養生是自戀

2019-02-19 21:11

越南淪陷非洲豬瘟疫區！20日0時起從越南帶肉品入境罰20萬

2019-02-19 23:05

水餃控怎能不收藏！全台10大人氣水餃店排名揭曉！

2019-02-19 16:21

冬衣冬被先別收！周末又有大陸冷氣團 北部低溫13度

2019-02-19 22:32

藍瓶迷衝了！ 大潤發內湖二店驚現藍瓶咖啡豆

2019-02-19 22:10

23日周六補班不憂鬱！這幾家咖啡「買一送一」

2019-02-19 17:37

刮刮樂1200萬頭獎開在花蓮 中獎婦嚇傻

2019-02-19 18:55

武陵農場賞櫻管制 228連假要解除了

2019-02-19 11:42

館長認定十大血汗職業之首是這個 網友：還不能辭職

2019-02-19 14:50

台北蔥蛋要價32元！ 台南妹驚：我還以為我聽錯

2019-02-19 16:20

元宵最高主燈！台北101今晚上演兩分半鐘燈光音樂秀

2019-02-19 12:24

影／快抬頭！元宵最大滿月登場 錯過再等一甲子

2019-02-19 19:15

「老佛爺」50年前為FENDI設計這個 至今仍大賣

2019-02-20 00:17

你知道嗎？ 車不開可申請停駛減免牌照稅

2019-02-20 08:13

髮型43年不變 卡爾拉格斐當年故意把頭髮洗成白色

2019-02-20 07:06

睡覺有這4種習慣的女生 保證妳「越睡越醜」

2019-02-19 23:38

蛋荒 周六起進口460萬顆救急

2019-02-20 00:35

今日星座運勢／雙魚投資勿孤注一擲 單身桃花運旺

2019-02-20 00:00

蝴蝶颱風今天凌晨形成 吳德榮：侵台機率微乎其微

2019-02-20 07:24

網美、文青總動員！淡海輕軌「這樣玩」228連假就值得了

2019-02-19 15:01

他為孩子戒菸！想抽就存50元 帶老婆出國就靠這桶金

2019-02-19 20:36

「你手指太醜」不該抽菸！卡爾拉格斐有位毒舌老媽

2019-02-20 07:53

這樣吃最省！ 速食業優惠促銷戰開打

2019-02-19 17:45

吃魚喝茶遠離失智？國健署提醒別過量攝取單一食物

2019-02-19 11:29

根本是藝術品！嬌蘭亮顏粉底液超持妝、姊妹喊太美了～

2019-02-19 22:37

3月塔羅生命靈數運勢：說太難的時候 我們經常尚未試著用力

2019-02-19 12:12

家長同學留意！塑膠書套消保官驗出塑化劑超標百倍

2019-02-19 12:07

影／抬頭追明月 119年來最大元宵滿月今晚在南台灣高懸

2019-02-19 19:46

每周吃魚、喝茶4次 失智風險減半

2019-02-19 14:23

流感持續發威又奪6命 一個月大嬰創本季最年幼重症

2019-02-19 15:18

蝦皮購物「2018消費數據大調查」！全台最會買的縣市就是它

2019-02-19 15:29

3個月不下雨日月潭9蛙現7蛙 水位持續下降中

2019-02-19 16:00

開學日限定！ 20號漢堡王華堡買一送一

2019-02-19 15:13

元宵吃湯圓補運 速食業應景推出「炸湯圓」

2019-02-19 13:38

影／毛孩搞破壞！撕毀抱枕遍地羽毛 主人見狀崩潰

2019-02-19 15:29

影／大蟒蛇脫皮有困難 獸醫雙手協助「脫衣」

2019-02-19 17:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top