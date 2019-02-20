降低車禍肇事率 台9線台東段拓寬最快7年完工

2019-02-20 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



台9線多年來陸續推動交通安全改善工程，蘇花改預估明年底完工，花東公路花蓮段第三期後續改善道路也已分段施工。花東公路台東段每年死傷逾百人，交通部公路總局擬拓寬道路提升安全，上月通過環評，規畫設計加上分段施工期，最快7年後完工。

台9線花東公路台東段預計改善範圍為台東縣界至台東市路段，總長約46公里，路寬原僅8至25公尺，擬拓寬為22.7至30公尺。公總表示，該路段目前以標線分隔，95%路段禁止超車，用路人容易違規逆向超車，且線形不佳、肇事率高。

根據公總統計資料，台9線台東段重大交通事故近年有增加趨勢，103年傷亡229人，104年161人，105年244人。肇事型態多為追撞、同向擦撞，原因為違規超車、不當變換車道、未保持安全距離等。

為降低肇事率，公總將拓寬道路設置中央分隔帶，減少車輛擦撞及行人任意穿越馬路機率；增設左轉專用車道，減少追撞事故；也擬降低速限。此計畫完成後，台9線均為中央分隔雙向四車道公路，提升交通安全。

公總總工程司鄧文廣表示，台東段拓寬總經費粗估約137億元，但還須重新檢核，經費會再調整。周五將評審選出顧問公司，擬定整體景觀規畫的上位原則後，再經過環差審核，通過後才著手實際的建設計畫工作，最順利情況下，整體約需2年準備時間。之後分段施工期約5年，等於台9線台東段拓寬工程最快7年後完工。