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血泊中的西藏：一國兩制的前生今世

放天燈是傳統 還是為山林製造更多垃圾？

2019-02-20 10:19聯合新聞網 文章提供／遠見

圖／遠見提供
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元宵燈節是中華文化的傳統，台灣各地也因應各地區不同的風俗民情，在數百年的演化變遷下誕生出獨有的在地特色。每到這個時節，鹽水人會齊聚放蜂炮，象徵祈求平安；台東會炸寒單爺，相傳是為替寒單爺取暖；提燈籠、吃元宵，更是一年一度的過節經典，而最受到觀光客歡迎的，當屬平溪天燈節莫屬。

放天燈很浪漫，人們可以在七彩的天燈表面上寫下自己的心願，再點燃火種，藉由熱空氣上升的原理，將願望上達天聽。在黑夜中閃爍的光影，彷彿人間最美麗的景象，幸福又美好。

近年來，由於天燈一整年皆可以施放，每年都吸引數十萬的觀光人潮與至少3億元的商機，為十分、平溪、菁桐等站帶來龐大的觀光效益。

特別是有許多日本、韓國與香港的觀光客從國外慕名而來──平溪成了許多外國朋友來台體驗傳統文化的首選，上千盞天燈同步冉冉上升的畫面，也是觀光局推廣台灣意象的主要宣傳象徵。

在元宵天燈活動時，主辦單位更會準備數千盞的天燈免費提供給民眾施放，那碩大與壯觀之美，就彷彿星空般閃耀，感動無數人心。但，現實真的如此嗎？

圖／遠見提供
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美麗背後的環境汙染

在美麗的天燈施放過後，我們所看不到的，是隨之而來散落在各地的垃圾，不僅造成環境汙染，隨時可能引起的火災，也讓平溪周邊的民眾隨時處在警戒狀態。

天燈一盞高達1公尺，體積龐大，隨著火種的燃燒殆盡，飛的再高的天燈也會面臨墜落的命運，這些天燈，隨著東北季風的飄散吹拂，最遠可能落到坪林、深坑、烏來的山區，這些殘骸有的高掛枝頭、有的落在民眾的屋頂，甚至還有卡在電線杆上的危險景象──這都成了美麗的傳統文化背後所帶來的環境威脅。

根據環保局統計，每年過年至元宵節期間，光平溪當地就會製造超過20噸的垃圾，翠綠山頭被五顏六色天燈所「點綴」，那畫面特別怪異且突兀。雖然說，平溪區公所每年都會加派人力清除周邊垃圾，也祭出獎勵辦法鼓勵居民幫忙清掃，但隨時可能「降落」的垃圾，已讓許多居民不勝其擾。

圖／遠見提供
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天燈到底該不該放？也許要全面禁止，是件不可能的事。

這在平溪當地流傳百年的文化，最早可追朔到三國時代。早年先民來台開墾十分寮地區時，年節時分常受到外敵侵辱，因此老弱婦孺會到外地避難，等待做為信號的天燈施放後歸來，並逐漸演變為十分地區的特有文化。

新北市政府所舉辦的「平溪天燈節」，今年也邁入第21個年頭，不論在傳統文化意義與觀光經濟效益上，天燈都有不可或缺的重要性與代表性。

有環保團體呼籲，不要再到平溪放天燈，以保護山林、別再製造擾人的垃圾，因為有些天燈甚至會落到河川內，對於棲地造成破壞。就算天燈的材質都是紙與木，可以自然被環境分解，但短期內來看，還是對於周邊居民有嚴重的影響。

如果把「天燈」這個要素因為保護環境之故而從平溪取消，恐怕平溪線鐵道都有可能因為漸漸減少的人潮而黯淡，不僅造成當地經濟效益的損失，連帶會影響國際觀光效益。

圖／遠見提供
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天燈，就好比平溪的命脈，它的重要性甚至被Discovery評為「全世界最重要節慶」第2名（僅次於巴西嘉年華）、CNN也推薦為「世界上最值得參與的年度新鮮事」之一。

現在最重要的，是台灣民眾自發性地減少、甚至不要再施放天燈，漸漸改變觀念，總有一天能讓施放天燈的垃圾愈來愈少。

下次來到平溪，不應該再以天燈為主，而是看看當地特殊的鐵道文化、基隆河谷壺穴美景、十分瀑布的渾然天成、菁桐煤礦的興衰過往故事、十分老街的美食傳統、日據時期的老舊宿舍環境等，平溪還有許多值得旅人挖掘的好地方。

（文、攝影／魯皓平 本文出自2019-02-19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

天燈平溪傳統文化寒單爺
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