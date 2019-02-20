氣象專家：蝴蝶颱風有機會轉中颱 強度在2月颱算少見

2019-02-20 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



輕颱蝴蝶今天凌晨2時生成。圖／翻攝自氣象局網站 分享 facebook 輕颱蝴蝶今天凌晨2時生成，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在臉書「天氣職人—吳聖宇」表示，今年第2號颱風蝴蝶，結構完整，所在環境條件佳，未來強度將持續發展，預估應該有機會達到中度颱風以上等級，這樣的強度在2月的颱風算是比較少見的情況。

他說，輕颱蝴蝶未來大致沿著太平洋高壓南側往關島以南海域移動，通過關島以南之後可能繼續趨向菲律賓以東，不過到了這邊之後高壓變化的情況比較複雜，究竟是會北轉拋物線北上，還是繼續往西靠近菲律賓仍要觀察，但整體來看這個颱風對台灣天氣應該是沒有影響，對日本也不會有影響。

吳聖宇說，台灣北邊有微弱的鋒面滯留，這個鋒面系統將在長江以南逐漸重整，明天隨著短波槽東移，槽後大陸冷高壓冷空氣南下，將推動鋒面逐漸東移南壓，周五掠過台灣附近後趨向日本，周六、日鋒面過後大陸冷高壓帶來較強東北季風，同時華南有水氣東移，共同影響台灣天氣。

今明兩天台灣位於鋒面前方暖空氣區域，各地大致為多雲到晴天氣，溫度偏暖，不過，他說，大氣狀態仍有點不穩定，配合熱力作用，午後在島內地形上可能有局部性的降雨系統發生帶來降雨，這個季節還不至於到有很旺盛的熱對流，但是感覺上就有一點像午後對流降雨的味道，幸好模式上看起來降雨訊號不強，即使有雨也不多，而且比較局部性，山區的機會較高。

後天鋒面掠過台灣附近，北部、東半部有局部短暫陣雨機會，吳聖宇說，這波鋒面發展較好的部分仍是影響日本為主，日本的天氣較差，台灣位於鋒面尾端，略受影響，但仍要注意鋒面尾端是否有零星的對流系統發展起來的狀況，也就是類似18日凌晨的颮線系統。

周末東北季風明顯增強，周六北部、東半部有迎風面地形降雨，周日華南雲雨區水氣加入，除了南部地區降雨機會仍然較低之外，其他地方都有短暫陣雨出現機會，他說，這波降雨目前來看雨量不多，但是對於緩解逐漸出現的春旱應該還是有點幫助。降雨情況應該會延續到下周一左右。

吳聖宇說，周末這波東北季風也將帶來冷空氣，目前來看北台灣受影響較明顯，北部、東北部低溫可能下探到13-14度左右，中南部及花東地區受影響較小，低溫預估仍在16-18度間，有可能摸到大陸冷氣團的邊緣，下周一冷空氣減弱，溫度開始緩慢回升，北台灣的溫度變動起伏還是很大，要特別注意自身以及家人的身體健康。

氣象局說，明後兩天鋒面位於台灣北部海面，大氣環境較不穩定，明天白天雖然各地都有些局部短暫陣雨，不過降雨還不多，主要以午後在山區附近的機率較高。

氣象局說，明晚到周五上半天預計將有一波明顯的水氣通過，西半部地區降雨機率提高，尤其中部以北雨勢會較為明顯，周五下半天後雨區將轉為以東半部及北部地區為主；周五白天之前各地舒適溫暖，早晚稍偏涼，而周五晚上開始會有一波明顯的冷空氣南下，強度在東北季風或大陸冷氣團的等級，北部及東北部天氣轉冷。

周六、周日東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，夜晚清晨低溫將下探13到15度，白天高溫也只有16到19度左右，其他地方則是早晚偏冷，低溫約16到18度；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。