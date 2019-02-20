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眼窩手術內視鏡加導航 中國附醫張丞賢首開先河

2019-02-20 08:28聯合報 記者趙容萱╱即時報導

醫師張丞賢說明，內視鏡經鼻腔眼窩手術，有了導航系統輔助，可讓年輕的醫師精準下刀，...
醫師張丞賢說明，內視鏡經鼻腔眼窩手術，有了導航系統輔助，可讓年輕的醫師精準下刀，避免傷及眼球、腦部、視神經等組織。記者趙容萱／攝影
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台灣眼整形美容重建醫學會榮譽理事長、中國醫藥大學附設醫院眼整形科主任張丞賢是內視鏡經鼻腔眼窩手術權威。張丞賢說，有導航輔助，可讓醫師更精準下刀，提供病患更好醫療品質，但受限健保不給付、機器昂貴，讓醫院、醫師卻步。張丞賢在中國附醫支持下，去年12月引入，目前已執行5例，是國內第一位以導航輔助內視鏡眼窩手術的醫師，他希望藉由推廣，並爭取健保給付，鼓勵更多年輕醫師投入。

張丞賢說明，眼窩有各種疾病需要精確手術，包括眼窩腫瘤、眼窩骨折、眼窩減壓、淚管手術等，由於患部在眼球後方深部，傳統手術必須開刀打開，深入眼窩深處，術後可能在顏面留有傷口，以及嚴重的眼窩、眼瞼腫脹問題。

張丞賢指出，微創手術是以內視鏡經鼻腔進入，但因眼窩手術可能要打開眼窩骨，才能接觸到患部，在沒有導航的情況下，只能憑醫師的經驗來執刀，為確保眼球、周邊腦部神經、組織不被破壞，手術長達三、四小時，讓年輕醫師卻步。

張丞賢說，手術有了導航系統，如同汽車導航會先拍街景定位，術前先將患者眼部結構、組織，以及病灶等定位，手術時透過電腦影像輔助，精確打開眼窩骨位置、打開視神經被壓迫處等，醫師可以精準下刀，避免傷及眼球、腦部、視神經等組織，手術時間約可縮短一半。

他指出，他去年參加中國大陸的學術研討會，發現大陸醫院普遍以導航輔助內視鏡眼窩手術，但當時國內尚未引進，他回台後，在院方支持下，他從去年底開始，先後為5名病患以內視鏡加導航輔助，進行眼窩腫瘤、眼窩減壓、淚管手術等。

醫師張丞賢說明，內視鏡經鼻腔眼窩手術，有了導航系統輔助，可讓年輕的醫師精準下刀，...
醫師張丞賢說明，內視鏡經鼻腔眼窩手術，有了導航系統輔助，可讓年輕的醫師精準下刀，避免傷及眼球、腦部、視神經等組織。記者趙容萱／攝影
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微創手術醫師整形
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