你知道嗎？ 車不開可申請停駛減免牌照稅

2019-02-20 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



車輛不常使用時，可申請停駛減免牌照稅。記者施鴻基／攝影 分享 facebook 四月又是繳納汽車牌照稅時期，新北市稅捐稽徵處表示，如果未使用車輛，其實可申請暫時停駛減免牌照稅，等到有需求再申請復駛，但多數人都不知有這規定，權益白白喪失。

稅捐處長黃育民表示，車輛如確定暫不使用，可向監理機關辦停駛登記，停駛期間可不繳納使用牌照稅。因使用牌照稅法規定牌照稅採用按日計費，原則上「不使用就可不繳稅」，只是全新北市掛牌車輛破百萬輛，懂得申請停駛減稅的駕駛人卻少之又少。

以排氣量1800CC車輛為例，每年牌照稅須繳7120元，平均每日約須繳19.5元，如果因出國等因素確定長期不使用車輛，就可申請停駛；如果全年有100天停駛，就可省下1950元，但如果需要使用車輛時，則須申請復駛，否則被查獲最高可罰兩倍稅額。

為方便民眾申請，稅捐處在監理所都設有申請櫃檯。台北區監理所表示，申請停駛比較麻煩是須「繳回牌照及行照」代保管，等申請復駛再領回，並不收任何規費，但申請停駛須先繳納停駛前未繳納的牌照稅額。像已退休的游姓車主，家中有五輛車，其中三輛沒在開，便申請停駛，等需要上路前，再申請復駛。