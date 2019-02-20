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蝴蝶颱風今天凌晨形成 吳德榮：侵台機率微乎其微

2019-02-20 07:24聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，今天各地晴時多雲、白天舒適微熱、早晚涼；水氣略多，山區有局部短暫降雨的機率。各地高溫：北部約可達28度、中部升至29度、南部則升至32度左右、東部約在28度。

明天北台灣白天氣溫稍降、中南部白天微熱，各地早晚偏涼；北海岸、東半部有局部短暫雨，西半部多雲時晴、山區亦有局部短暫雨的機率，今、明兩天中南部清晨及金馬容易起霧。

他說，周五大陸冷氣團逐漸南下，迎風面北部及東半部轉有局部雨，下午起北台灣氣溫明顯下降。

周六、周日中部以北氣溫偏低、整天濕冷，沿海、空曠地區最低溫將降至12、13度，應注意保暖；降雨範圍則擴大至中部、有較大雨勢，對南部的影響程度較輕微。

下周一氣溫略升、北台灣仍濕冷；北台灣及東半部有局部雨。下周二天氣好轉、氣溫明顯回升；北海岸、東半部有局部短暫雨的機率。

蝴蝶颱風已於今晨2時形成，他說，根據中央氣象局潛勢預測圖顯示，未來5天朝西北西移動，第5天不確定範圍擴大；至於5天後的路徑，最新歐洲(ECMWF)模式的50次的系集模擬大多的模擬路徑朝菲律賓、少部分向東北迴轉，及美國(GEFS)模式21次的系集模擬距台灣東側2000多公里遠，向北迴轉；皆與歷史資料所顯示的紀錄，從未有2月颱侵台相符合，因此，目前資料顯示其侵台機率是微乎其微的。

氣象局說，明後兩天鋒面位於台灣北部海面，大氣環境較不穩定，明天白天雖然各地都有些局部短暫陣雨，不過降雨還不多，主要以午後在山區附近的機率較高，明晚到周五上半天預計將有一波明顯的水氣通過，西半部地區降雨機率提高，尤其中部以北雨勢會較為明顯，周五下半天後雨區將轉為以東半部及北部地區為主；周五白天之前各地舒適溫暖，早晚稍偏涼，而周五晚上開始會有一波明顯的冷空氣南下，強度在東北季風或大陸冷氣團的等級，北部及東北部天氣轉冷。

周六、周日東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，夜晚清晨低溫將下探13到15度，白天高溫也只有16到19度左右，其他地方則是早晚偏冷，低溫約16到18度；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。

蝴蝶颱風已於今晨2時形成。圖／翻攝自氣象局網站
蝴蝶颱風已於今晨2時形成。圖／翻攝自氣象局網站
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冷氣團低溫
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