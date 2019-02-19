睡覺有這4種習慣的女生 保證妳「越睡越醜」

2019-02-19 23:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



睡覺是人生中最重要的事情，也是花費時間最長的事情之一，但睡覺時，有很多壞習慣，卻能讓我們越睡越醜，實在很可怕。

想要睡覺不變醜，下列4件事情一定要特別注意！

1.用嘴巴呼吸

我們的呼吸方式分為三種：鼻子呼吸、口鼻呼吸、嘴巴呼吸，其實正確的呼吸方式應該是「鼻呼吸」，但鼻腔進入的空氣不足時，我們會自發性用嘴巴來吸入空氣。

長期用嘴巴呼吸，不僅會引起牙齒的咬合不正，唇部構造會變形。許多人張嘴呼吸的原因，通常是因為鼻腔的呼吸不順暢，或有鼻子過敏的人，長期鼻塞導致，如果問題嚴重的話，一定要去找醫師諮詢。

2.帶妝睡覺

卸妝的重要性強調很多遍，但難免還有些女生，可能還抱持著「偶爾一次不卸妝，也沒關係」的僥倖心態偷懶。

臉上殘留的化妝品，很容易堵塞毛孔，引發毛孔發炎的症狀，不僅粉刺、痘痘，分分鐘找上門，還會導致毛孔粗大，加速皮膚老化。所以無論多疲累、多睏，都一定要卸妝。

3.枕頭過高

正確的枕頭高度應是躺平後，枕頭有一個拳頭高度，大概是8～10公分。大家應該有聽過「枕頭高度不合適，導致頸椎疾病」的說法，其實這只是可能會導致頸椎疾病的因素之一。

但它的確會導致我們變醜。頸椎正常的情況下，如果枕頭過高，就會產生頸椎反弓。脊椎的變化導致頸部肌肉變形和軟組織水腫變大，形成突起的硬包塊。

4.熬夜成癮

每次寫到壞習慣時，我們都一定會提到熬夜，因為熬夜會讓人上癮！除了工作外，大多數人通常熬夜的理由都是電視劇、小說、遊戲、手機，這些東西是熬夜的最大殺手。

熬夜會導致內分泌和神經系統失調，使得皮膚變得乾燥、失去彈性、暗沈，甚至還可能會出現暗瘡、粉刺、痘痘等等。

偶爾熬夜還可以使用護膚產品來補救，但長期下來，就算是大羅神仙，也難救。所以說，早睡是您最省錢的護膚產品。