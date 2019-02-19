冬衣冬被先別收！周末又有大陸冷氣團 北部低溫13度

2019-02-19 22:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



這幾天氣溫上升，北部高溫26、27度，南部更飆到31度，相當溫暖，但冬衣冬被先別急著收，中央氣象局今天指出，周五晚上開始會有一波明顯的冷空氣南下，強度在東北季風或大陸冷氣團等級，北部及東北部天氣轉冷，下探13度。

氣象局稍早在臉書粉絲專頁報天氣 - 中央氣象局貼文談未來10日天氣，因變化仍然相當大，民眾要注意適時增添衣物，避免感冒。

氣象局說，周四、周五（21日、22日）因鋒面位於台灣北部海面，大氣環境較不穩定，周四白天雖然各地都有局部短暫陣雨，降雨還不多，但午後在山區附近的機率較高；周四晚間到周五上半天預計將有一波明顯的水氣通過，西半部地區降雨機率提高，尤其中部以北雨勢會較為明顯，周五下半天後雨區將轉為以東半部及北部地區為主。

周五白天之前各地舒適溫暖，早晚稍偏涼，周五晚上開始有一波明顯冷空氣南下，強度在東北季風或大陸冷氣團等級，北部及東北部天氣轉冷。

因此氣象局說，周六、下周日（23日、24日）北部及東北部天氣偏冷，夜晚清晨低溫將下探13到15度，白天高溫也只有16到19度，其他地區早晚偏冷，低溫約16到18度；迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區雲量偏多。