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獨／強化社會安全網新制 以家庭為中心「一案到底」

2019-02-19 21:53聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

肉圓爸家暴案掀起外界對社會安全網的關注。 示意圖／ingimage
肉圓爸家暴案掀起外界對社會安全網的關注。 示意圖／ingimage
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肉圓爸家暴案掀起外界對社會安全網的關注，衛福部長陳時中指出，現階段的家庭保護案件的風險管理不足，加上一個家庭可能有不同問題，有不同性質的社工介入，使社工人力緊繃，預計明年下半年起訂出風險係數，同時重整社工人力，另採聯合訪視作法提升社工工作安全性。

陳時中接受專訪時指出，我國處理案件慣以「個案」為中心，當個案有不同問題，就派不同類型的專業人員前往並進行個案管理。例一個家庭中同時有吸毒、自殺、小爸媽及家暴，就可能有公衛護士、關懷訪視員及保護性社工介入。

但是，重複訪視只會讓個案資料難以統整，而且兒虐及家暴事件背後，並非存在單一風險因子，「不只要關懷受暴者，施暴者可能也有問題須協助。」

陳時中說，未來將打破以個案為中心關懷方式，以家庭為中心進行「一案到底」的個案管理，在整合資源同時，還可降低訪視人力。但若個案的問題差異太高，則讓社工採聯訪方式進行，同時提升訪視工作的安全。

衛福部社家署副署長祝健芳補充，現在的通報由單一窗口派案進社安網系統，中低風險的脆弱家庭由社會福利服務中心的社工負責，高風險家庭則由各縣市家防中心的保護性社工負責。但只要接了案，都是「一案到底」個管方法。

祝健芳舉例，類似社區小型社會局的社福中心，其社工需協助並追蹤脆弱家庭的狀況，例如新手媽媽不懂育兒，就連結民間資源協助幫忙，直到家庭風險符合結案指標才會結案，「不然該社工就要持續Hold（掌握）在手上。」

倘若脆弱家庭的風險持續升高，出現危機事件，社福中心社工就會把高風險家庭轉交給各縣市家防中心的保護性社工負責，一案到底的Hold住，同時連結民間資源，提供強制親職教育。

祝健芳說，中央已派專家輔導團協助地方政府進行家庭個管服務的修正，並討論適合的執行模式，同時盤點不同家庭的服務需求。

此外，衛福部現正利用家長失業、吸毒、受刑人及健保等大型資料庫分析，找出脆弱家庭的風險因子、訂出風險分數，以科學方式協助社工訂出個案訪視的優先次序。但風險係數怎訂？祝健芳說，系統還在研究中，最快六月底定案。

在強化社會安全網計畫中，除了整合系統及建立更健全的風險係數之外，也要建立完善的追蹤機制。例如過去遭受父母施暴的孩子可能被送去爺奶家撫養，但過幾個月後父母搬家又把孩子帶走，找不到孩子在哪，等同風險再現。

陳時中表示，首先要整合各縣市戶政資訊， 第二則是從醫療端著手，醫療人員要有能力辨識受虐兒及家暴個案，讓社會安全網立即啟動，不應讓事件再出現第二次，最後再由健保端持續主動挖掘問題家庭，讓孩子一個都不能傷。

衛福部長陳時中指出，強化社會安全網，預計今年下半年起訂出風險係數，同時重整社工人...
衛福部長陳時中指出，強化社會安全網，預計今年下半年起訂出風險係數，同時重整社工人力，另採聯合訪視作法提升社工工作安全性。圖／聯合報系資料照片
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社工家暴陳時中
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