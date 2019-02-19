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醫師因另類療法延誤治療逝世 心理學分析：過度養生是自戀

2019-02-19 21:11聯合新聞網 綜合報導

醫師謝旺穎在去年十月罹患肝膿瘍後，因無接受完整抗生素治療之下離世。圖擷自／謝旺穎...
醫師謝旺穎在去年十月罹患肝膿瘍後，因無接受完整抗生素治療之下離世。圖擷自／謝旺穎醫師的食療實驗室
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以「宣揚食療、自然療法」為名的醫師謝旺穎，常年以來在台灣致力推廣生酮飲食咖啡灌腸等觀念，在去年十月罹患肝膿瘍後，因無接受完整抗生素治療之下，在2月13日凌晨腹腔發炎導致敗血性休克離世。

謝旺穎的妻子廖書嫻14日在臉書上發文，除了感謝一路以來支持著謝旺穎的親友，也提醒大家，營養素及飲食方式雖能讓身體維持平衡、更好的對抗疾病，但不應忽略即時與適當的治療。文中提及，謝旺穎在2007年前的身體狀況並不健康，除了有三高，還有體脂肪超標、體重過重與過敏等問題，卻在認識細胞分子矯正醫學、生酮飲食後，運用這些方式讓身體慢慢恢復健康，這也是他後來積極分享他的經驗、盡力協助病人執行的原因。

可在謝旺穎罹患肝膿瘍後，廖書嫻表示，他只仰仗著充足營養素對身體的支持，忽略了細菌感染的危險性，因此病況也就隨著他的免疫力反反覆覆。即使在1月病情有所好轉，最終在2月9日發現白血球指數異常飆升；當天就因嚴重的腹腔發炎導致敗血性休克，並在13日過世，謝旺穎的臉書也湧入曾被他醫治的病人表達感謝。

謝旺穎生前所推廣一些醫學療法，如咖啡灌腸，一直以來都飽受爭議，他的離世也引起不同的聲音，精神科醫師沈政男以心理學的角度在臉書分析，過度養生、保健，尤其崇尚小眾準則、單靠自己相信的方法來處理，直到病情火燒屁股才要就醫，其實是一種自戀。

沈政男解釋，當過度保健與重視營養到排斥正統醫療時，其實是對身體的一種不放心，像是密教崇拜一般，通常是無意識地認定自己比別人更重視健康。他表示，有聽過罹癌不治療過世，也聽過一般人諱疾忌醫而受害，但從沒聽過醫生只是肝膿瘍，卻因延誤治療而送命。

精神科醫師沈政男以心理學的角度分析，過度養生、崇尚小眾準則其實是一種自戀。圖擷自...
精神科醫師沈政男以心理學的角度分析，過度養生、崇尚小眾準則其實是一種自戀。圖擷自／沈政男臉書
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生酮飲食咖啡醫師食療
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