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一人生病拖垮全家 周大觀基金會將推動全責護理公投

2019-02-19 19:25聯合報 記者林宛諭╱即時報導

周大觀文教基金會力挺台大護理系兼任副教授周照芳推動的台灣醫療全責護理，希望明年能公投護理人員法增列「全責護理事宜」及保健署增列「全責護理給付」，周照芳說，在台灣一個病人可能拖垮全家，甚至還發生照顧者「累死」比受照顧者還早走的情況，希望未來能比照在歐美、或其他東南亞國家都有的護佐制度，減輕住院家屬負擔、避免護理師過勞，才能全面提升護理醫療照護品質。

周大觀文教基金會創辦人周進華、全球熱愛生命獎章得主周照芳等人今天在彰化秀傳醫院開記者會，希望能呼籲各界一起來參與推動全責護理制度。

周照芳說，因為護理人員有限，一直以來醫院都是依賴家屬照顧病人，沒有受過訓練的家屬得兼負照顧病人的工作，不只家屬辛苦，尤其高齡化、少子化，常是老人照顧老人，因太累、壓力大，有時照護家屬甚至因此舊疾復發「走得比被照顧者還快」。

而且一天2000多元的看護費也不是很多人可以負擔，許多家屬因此得辭去工作照顧生病家人，導致家庭經濟出問題。

「全責護理已到了不得不去做了的時刻」周進華說，他為了力挺推動全責護理，走訪世界各國，歐美早就有護佐制，日本也有護佐人員，在醫院照顧病人的工作從來都不是讓家屬或所謂看護去做，而是護理人員及護佐負責。

周進華說，他們希望推動公投，將「護理人員法」增列「全責護理事宜」，保健署應增列「全責護理給付」，護佐費用變成部份負擔，由健保署、住院家屬分擔經費，完成台灣醫護最後一哩路。

不過秀傳醫院護理部主任林淑娟說，秀傳醫院近年也有「看護共聘」制，以減輕照護者負擔，不過還只能用在安養機構送來的急性病患、獨居老人、弱勢病人等，還無法全面性推動，因為醫院也有成本壓力，除非政府制度化補助才可能落實真正的友善照護環境。

周大觀文教基金會創辦人周進華(左二)力挺台大護理系兼任副教授周照芳(右二)推動的...
周大觀文教基金會創辦人周進華(左二)力挺台大護理系兼任副教授周照芳(右二)推動的台灣醫療全責護理，希望明年能公投護理人員法增列「全責護理事宜」及保健署增列「全責護理給付」。記者林宛諭／攝影
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