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助芒果外銷 農委會推農藥版紅綠燈

2019-02-19 19:16台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

為避免外銷農產品一再遭退貨，農委會藥毒所表示，會在網站上即時更新各國用藥規範。（...
為避免外銷農產品一再遭退貨，農委會藥毒所表示，會在網站上即時更新各國用藥規範。（photo by 張朝瑋/台灣醒報）
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芒果出得去，台灣發大財！台灣芒果一直是外銷的主力，但在前年作為主要出口國之一的韓國，因對農藥規範大幅更動，導致許多芒果不符規範紛紛遭退。為應對國外變動快速且複雜的農藥規範，農委會藥毒所宣佈，會在網站上即時更新各國用藥規範，並區分為紅黃綠等區塊，讓農民對哪些農藥可用在外銷農產品上一目瞭然。

藥毒所代理所長何明勳19日表示，台灣農產品的外銷量雖逐年成長，但因各國農藥規範標準不同且不定期異動，資訊落差使農民與外銷業者遭退貨的情況也時有所聞。而2月是外銷芒果的用藥關鍵時期，為避免這類情況再發生，藥毒所指出，會在網站上即時更新各國用藥規範，農民只要蒐尋關鍵字「外銷用藥」，就能迅速進入網站查詢。

除了即時更新外，藥毒所亦會將用藥標準以紅黃綠三種顏色區分，紅色代表規定比台灣嚴、黃色為略嚴、綠色則是比台灣寬鬆，建議農民與業者隨時關注更新，盡量挑選綠色區塊中的農藥使用，才能提高外國買家意願，避免因不符國外規範而遭退貨的情形再度發生。

而前年因為韓國更改用藥規範，一時造成台灣芒果遭到大量退貨，使農民和業者損失慘重，藥毒所亦宣佈，已在去年正式通過申請，成為台灣目前唯一韓國認可的境外農藥殘留檢驗實驗室，農民如對要出口到韓國的農產品在用藥上有任何疑問，均可直接洽詢藥毒所，提升農產品輸韓的效率。

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