苗栗婦女子宮頸癌發生率高 醫師籲勇於篩檢

2019-02-19 18:44 中央社 苗栗縣19日電



子宮頸癌是婦女健康隱形殺手，苗栗婦女子宮頸癌發生率為全台各縣市第4，醫師認為，苗栗婦女可能因觀念較保守，抹片篩檢率不到3成，呼籲婦女朋友別害羞，定期做抹片檢查。

苗栗大千綜合醫院醫療副院長暨婦產科醫師林敬旺表示，子宮頸癌、子宮內膜癌與卵巢癌是台灣最常見的3大婦癌，其中子宮頸癌發生率最高。根據統計，苗栗縣子宮頸癌發生率佔全台灣各縣市第4，而卵巢癌在去年也擠入苗栗縣10大致死癌症第10名。

研究顯示，大部分子宮頸癌是經由性行為感染人類乳突病毒（HPV）所導致，大部分的人感染後會自動痊癒，少部分人會有持續性感染現象，長時間刺激細胞再加上其他誘發因子，就容易轉變為子宮頸癌。

林敬旺指出，由於抹片篩檢的推廣，讓子宮頸癌發生率大幅下降，但苗栗地區可能因婦女傳統觀念較保守，抹片篩檢率只有26%，因此每年仍有不少侵襲性子宮頸癌案例發生。

他表示，以近期院內接觸幾名進行子宮頸癌微創手術的患者為例，都是多年未做抹片篩檢，因其他婦科問題就診時，接受護理人員建議接受抹片篩檢才發現子宮頸癌，所幸發現得早，及時以腹腔鏡微創手術治療陸續康復出院；但也有一名42歲患者，因腫瘤較大，手術後仍須接受放射性電療。

林敬旺指出，子宮頸癌只要發現得早，治癒率相當高，呼籲女性朋友定期接受抹片檢查，以便早期發現、早期治療，將婦癌危害生命的機會降到最低。