湯圓熱量高 營養師籲聰明加味減脂還能降血糖

2019-02-19 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



今天是元宵節，俗稱「小過年」，也是家戶團圓吃湯圓的日子，有營養師提醒，湯圓熱量高，嘴饞多吃，恐造成身體負擔；而想兼顧身體健康，聰明「加味」調整食材或烹飪方式，不僅可減脂，還能穩定血糖。

南投縣南基醫院指出，湯圓主要成分是糯米粉，屬高升糖指數（GI）食物，血糖易快速上升，糖尿病友應注意適量食用，一般民眾也勿過量，宜與正餐主食作替換，每吃2顆包餡湯圓或無包餡的小湯圓 20 顆，就減半碗白飯，減少額外熱量。

南投醫院營養師蔡秀雯說，5顆紅豆或花生口味元宵，熱量約達500卡，等同吃進10顆方糖，熱量驚人；若想吃甜湯圓不妨以洋菜液為基底，加入新鮮水果，DIY做成水晶元宵，適合腸胃道消化差、糖尿病的患者，也適合吞嚥困難的民眾。

南基醫院營養師陳怡瑄也說，小湯圓若經過油炸，再沾上煉乳及花生粉，熱量更是直線飆升；需體重控制的民眾以及患有糖尿病、高血脂等慢性病患者更要適量食用，以免使體重上升，而增加身體負擔。

但真的應景想吃湯圓，其實也有減低熱量的小撇步；陳建議，煮甜湯圓時可以枸杞、紅棗、薑等食材來提味，藉此減少黑糖砂糖等用量，另加入白木耳增加纖維質攝取，有利於血糖穩定。

而鹹湯圓湯底則以洋蔥、萵苣、蘿蔔、香菇、高麗菜來取代大骨熬湯、油炒過的肉絲蝦米等，藉此減少脂肪攝取，由此可知，稍微改變烹調方式，就能在開心吃湯圓的同時，也兼顧身體健康。