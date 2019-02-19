吞嚥喝水都會痛 慢性扁桃腺炎手術可治療

2019-02-19 16:47 中央社 台南19日電



23歲江姓女子3年多前出現吞嚥疼痛及喉嚨有異物感，頸部稍微腫脹觸痛，服藥消腫效果有限，就醫檢查確認是慢性扁桃腺炎，住院動手術摘除扁桃腺後，症狀大幅改善。

奇美醫學中心耳鼻喉部鼻科醫師林志勳今天指出，江女出現吞嚥疼痛及喉嚨有異物感、頸部稍微腫脹觸痛後，曾到地方診所看診服藥，頸部消腫，但情況時好時壞，效果有限，症狀反反覆覆，直到確診治療改善。

他表示，一般俗稱的扁桃腺是顎扁桃腺，位於口咽部的後外側方，屬於淋巴組織，有抵抗病原菌侵襲的功能。正常人出生後扁桃腺會逐漸增大，直到4歲時最大，也發揮最大功能，接著隨年齡增長而逐漸衰退。

扁桃腺有豐富的血管供應，因扁桃腺內有許多隱窩，會堆積咀嚼過後的食物碎屑及本身脫落的細胞，可能造成口腔內正常菌叢聚集，當有病原體入侵時，淋巴組織開始對抗病原體，就會造成扁桃腺發炎，吞嚥喝水都會覺得喉嚨痛。

導致扁桃腺炎的病原體相當多，包括鼻病毒、冠狀病毒、腺病毒、流行性感冒病毒、副流行性感冒病毒、腸病毒等，但也有些是細菌性感染，最常見的細菌感染是A族鏈球菌。

林志勳說，急性扁桃腺炎多發生在感冒時，尤其是過度疲勞、睡眠不足，更容易發病。發病時先是發燒、發冷，接著是喉嚨劇痛、吞嚥困難、全身不適，倦怠、頭痛、關節痛，也常併有耳朵痛及頸淋巴結腫痛。

慢性扁桃腺炎是扁桃腺長期反覆發炎，症狀通常比急性期輕微，往往只有吞嚥疼痛或喉嚨有異物感，嚴重時頸淋巴腫、頸部觸痛、全身不適。

慢性扁桃腺炎較難痊癒，可口服抗生素及止痛藥，若要徹底根除，就要手術治療，術後暫時吃流質及柔質食物，勿用力咳嗽，少大聲說話，且在1個月至2個月間禁止劇烈運動。