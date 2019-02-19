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開學家長看過來 國小生再打一次水痘疫苗不怕校園群聚

2019-02-19 16:41聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

開學了，家中寶貝又回到校園團體生活，冬末初春是水痘與腹瀉好發季節，尤其水痘傳染力極強，甚至透過空氣就能傳染。疾管署表示，幼兒時期接種的水痘疫苗入小學後保護力會衰退，約1至2成的孩子免疫力不足，就可能被傳染，父母除可考慮自費補接種，也讓感染水痘的學生在家休息，經醫師評估後再復學，防止病毒傳播。

依據疾管署監測資料顯示，上周水痘健保門診就診達981人次，將破千人大關，不僅創下今年水痘疫情新高，更打破五年同期紀錄，但與寒假前就診971人次相當，其中就診族群以5到14歲兒童及青少年最多、5至9歲兒童次之。以水痘群聚事件而言，今年截至目前已累計12例校園通報案件為多。

自2004年起國內已將水痘疫苗納入幼兒常規預防接種項目，換句話說，目前15歲以下的青少年及兒童應該都打過，但水痘校園群聚事件仍時有所聞，國內水痘疫苗保護力是否失效？疾管署副署長羅一鈞澄清，全國水痘發生率已大幅下降近9成，據國內研究指出，接種一劑水痘疫苗的幼兒，入國小後疫苗將衰退8至9成。

羅一鈞說，雖約1至2成的孩子免疫力不足，可能染上水痘，但都是輕微症狀，不會併發肺炎、腦炎等重症。據專家會議討論評估，仍有8至9成孩子具足夠保護力，尚無需全面補接種，但若父母擔心，還是可以自費補接種。

羅一鈞提醒，除接種疫苗外，平時師長應留意學生個人衛生習慣，有水痘疑似症狀者配戴口罩就醫治療，落實生病不上課，隔離期間請保持室內空氣流通、做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，避免接觸未接種水痘疫苗的嬰幼兒、孕婦及免疫功能低下者等高危險群，經醫師評估傳染力已大幅降低後再復學，防止病毒傳播。

接種一劑水痘疫苗的幼兒，入國小後約1至2成的孩子免疫力不足，就可能被傳染，父母可...
接種一劑水痘疫苗的幼兒，入國小後約1至2成的孩子免疫力不足，就可能被傳染，父母可考慮自費補接種。 圖／疾管署提供
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