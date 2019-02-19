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化粧品吹哨者最高可拿50萬 但限檢舉這2類案件

2019-02-19 16:24聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

化粧品衛生管理條例修法後預計今年下半年上路，配合新法，食藥署預告「化粧品衛生安全案件檢舉獎勵辦法」草案，鼓勵吹哨者，最高可領罰鍰的10％，以新法的罰鍰計算最高可拿50萬獎金，但僅限檢舉化粧品添加違法成分以及製造工廠不符設廠標準，否則將不符規範，則無法領獎。

鼓勵民眾檢舉，食藥署二次預告「化粧品衛生安全案件檢舉獎勵辦法」草案，一般的化粧品違規檢舉，如標示、廣告不實、誇大療效等，經確認違規事實，並對業者開罰後，檢舉者可收到罰鍰的5％作為檢舉獎金。

為了鼓勵員工檢舉，也推出吹哨者條款，只要是檢舉者檢舉的對象，違規內容屬於重大違規，主要違反化粧品衛生管理條例的第6或第8條，檢舉獎金將提升到罰鍰的10％。

食藥署企科組科長黃建隆表示，化粧品衛生管理條例第6條係指化粧品含有禁用重金屬或不可添加的成分；第8條則是業者製造工廠不符合工廠設置標準，依規定可開罰最高500萬元，等於檢舉人最高可拿50萬的獎金。

不過，目前化粧品違規多為標示不實或是涉及醫療效能，黃建隆表示，吹哨者是鼓勵員工檢舉重大違規事件，且檢舉人一定要具名檢舉獎金才能夠核發，另，也考量到多人舉發的問題，檢舉辦法中也規定，兩人以上聯名檢舉，獎金則由全體檢舉人領取，若檢舉人各別檢舉，最後案件成立後，獎金則是發給最先檢舉者。

檢舉辦法目前仍在草案期間，預計最快下半年跟著化粧品新法一同上路，民眾若是有疑問，可在預告期間提出，後續將依規定召集專家討論，正式公告後才會正式施行。

化粧品衛生管理條例修法後預計今年下半年上路，配合新法，食藥署預告「化粧品衛生安全...
化粧品衛生管理條例修法後預計今年下半年上路，配合新法，食藥署預告「化粧品衛生安全案件檢舉獎勵辦法」草案，鼓勵吹哨者，最高可領罰鍰的10％。 示意圖／ingimage
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食藥署廣告不實
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