3個月不下雨 日月潭水位持續下降中

2019-02-19 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



日月潭水位持續下降，著名的九蛙疊像，目前僅剩七蛙，讓民眾擔心今年水情是否開始拉警報，不過上午仍有不少遊客來到疊像前拍照留念；台電大觀電廠指出，目前水位標高746.42公尺，儲水量在87.19%以上，距警戒水位743公尺甚遠，觀光遊湖或民生用水部分不受影響。

不過，由於從去年12月起，已長達三個月不下雨，目前上游霧社水庫儲水僅剩6.9%，預估再7天就會使用殆盡，屆時便無法再供水給日月潭，台電大觀廠表示，目前日月潭水位仍在安全的746.42公尺，配合中區水資局調度，2月每天放水每秒15噸供給下游使用，若持續未明顯降雨，3月每日放水將減到每秒10噸。

集集攔河堰說，目前水位209.42公尺，每年冬季枯水期，濁水溪放流約20CMS（每秒立方公尺），但今年自元旦起就沒下雨，缺雨時間更超過3個月，攔河堰負責調節下游用水，目前每日為30CMS，希望撐過一期稻作的用水期到3月分，也配合水庫清淤，目前採低水位供水外，也要求中部地區水利會節水供應春耕用水。