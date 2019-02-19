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南向經商旅遊必看 跟著專家做不怕「麻」煩找上門

2019-02-19 15:52聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

「麻」煩生不完，疾管署今公布，國內又新增2例本土麻疹確定病例，兩名個案近期都沒有國外旅遊史，但其中一名個案是疾管署日前公布越南境外移入病例就醫接觸者，另一感染者原因尚待釐清。國人越來愈常因旅遊、經商往返東南亞麻疹疫區，將「麻」煩帶回國，專家提醒，最有效的預防方法就是接種MMR疫苗

疾管署副署長羅一鈞表示，國內2例新增本土麻疹確定病例，為北部20多歲女性及8個月男嬰。20多歲女性與日前公佈的北部30多歲男性越南境外移入病例並不認識，該女只是因照顧住院家人，曾與境外移入個案待在同一空間，疑似因此染病，目前該女居家隔離中。另8個月男嬰感染原因仍在釐清，目前住院隔離治療中。

羅一鈞指出，麻疹可透過空氣傳染，感染力極強，即使沒有與感染者有互動，只要待在相同空間兩小時內就可能遭感染。20多歲女性於可傳染期曾搭乘北捷及公車，甚至出沒北市圖書館自修室，8個月男嬰則曾到新北市蘆洲區餐廳用餐，衛生單位已分別掌握接觸者共49人及96人，最晚將監測至3月10日。

羅一鈞提醒，曾出入相關場所的民眾應提高警覺，並自最後接觸日起算，自主健康管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩速就醫並主動告知接觸史。

今年截至目前國內累計14例麻疹確定病例，9例為境外移入，感染國家為菲律賓5例及越南4例，另5例為國內感染，其中3例都是境外移入病例接觸者。菲律賓今年至2月14日止，病例數近7000例，其中115例死亡；越南自去年12月疫情上升，該國去年累計病例數超過前年10倍；馬來西亞去年累計近2000例，為2013年來最高。

新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎表示，麻疹主要透過空氣及飛沫傳播，最有效的預防方法就是接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR），接受MMR疫苗注射後可維持至少15年的保護力。除接種MMR疫苗，出國期間也自備裝有口罩、乾洗手及防蚊液的防疫包，落實勤洗手、戴口罩，避免出入人潮擁擠或空氣不流通的場所。

曾出入相關場所的民眾應提高警覺，並自最後接觸日起算，自主健康管理18天，一旦出現...
曾出入相關場所的民眾應提高警覺，並自最後接觸日起算，自主健康管理18天，一旦出現疑似症狀，請戴口罩速就醫並主動告知接觸史。圖／疾管署提供
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疾病管制署與新南向人員健康服務中心共同呼籲民眾前往麻疹流行地區前可先諮詢接種MM...
疾病管制署與新南向人員健康服務中心共同呼籲民眾前往麻疹流行地區前可先諮詢接種MMR疫苗。照片左起疾管署主任劉定萍、疾管署副署長羅一鈞、新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎、疾管署防疫醫師林詠青。圖／疾管署提供
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麻疹疫苗越南
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