南向經商旅遊必看 跟著專家做不怕「麻」煩找上門

2019-02-19 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



「麻」煩生不完，疾管署今公布，國內又新增2例本土麻疹確定病例，兩名個案近期都沒有國外旅遊史，但其中一名個案是疾管署日前公布越南境外移入病例就醫接觸者，另一感染者原因尚待釐清。國人越來愈常因旅遊、經商往返東南亞麻疹疫區，將「麻」煩帶回國，專家提醒，最有效的預防方法就是接種MMR疫苗。

疾管署副署長羅一鈞表示，國內2例新增本土麻疹確定病例，為北部20多歲女性及8個月男嬰。20多歲女性與日前公佈的北部30多歲男性越南境外移入病例並不認識，該女只是因照顧住院家人，曾與境外移入個案待在同一空間，疑似因此染病，目前該女居家隔離中。另8個月男嬰感染原因仍在釐清，目前住院隔離治療中。

羅一鈞指出，麻疹可透過空氣傳染，感染力極強，即使沒有與感染者有互動，只要待在相同空間兩小時內就可能遭感染。20多歲女性於可傳染期曾搭乘北捷及公車，甚至出沒北市圖書館自修室，8個月男嬰則曾到新北市蘆洲區餐廳用餐，衛生單位已分別掌握接觸者共49人及96人，最晚將監測至3月10日。

羅一鈞提醒，曾出入相關場所的民眾應提高警覺，並自最後接觸日起算，自主健康管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩速就醫並主動告知接觸史。

今年截至目前國內累計14例麻疹確定病例，9例為境外移入，感染國家為菲律賓5例及越南4例，另5例為國內感染，其中3例都是境外移入病例接觸者。菲律賓今年至2月14日止，病例數近7000例，其中115例死亡；越南自去年12月疫情上升，該國去年累計病例數超過前年10倍；馬來西亞去年累計近2000例，為2013年來最高。